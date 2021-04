60% di sconto su tantissimi prodotti per il cambio stagione eBay!

Dopo avervi proposto, questa mattina, le proposte degli imperdibili di eBay, che vedevano protagonisti i lettini prendisole, vogliamo ora segnalarvi che sul portale sono arrivate una nuova serie di ottime promozioni, che vi permetteranno di fare una grande quantità di acquisti con sconti che arrivano a ribassare i prezzi anche del 60%. Questi sconti, lanciati in occasione del cambio di stagione e dell’arrivo dell’estate, sono pensati per offrire una valida alternativa alle giornate di shopping che, a causa delle restrizioni, non si possono ancora rifare, ed ecco quindi fioccare grandi sconti su smartphone, videogiochi, arredo da esterni, accessori tech e persino l’abbigliamento!

Sicuramente, tra le tante offerte presenti su eBay in queste ore, spiccano gli auricolari AirPods 2 di seconda generazione, che possono esser acquistati ad appena 119,99€. Questa seconda versione degli auricolari realizzati da Apple va a migliorare ulteriormente la velocità di collegamento dei dispositivi allo smartphone, offrendo sempre un’elevata qualità sonora, anche durante la corsa o sessioni di allenamento.

Le ottime performance degli auricolari AirPods 2, per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti, è dovuta al migliorato chip H1, che offre bassi vibranti ed allo stesso tempo alti chiari e squillanti sia con i contenuti multimediali che con le chiamate, e che permettono di attivare Siri con un semplice comando vocale o un semplice tap sugli auricolari. All’interno degli AirPods 2 è possibile trovare dei particolari sensori ottici e persino di un accelerometro per il rilevamento vocale, con lo scopo di escludere i rumori di fondo durante le chiamate, e rendere più chiaro il suono della voce.

Una particolare serie di impostazioni aiutano a diminuire il consumo di batteria di AirPods 2, aumentando l’autonomia delle batterie, e che possono comunque avvalersi della ricarica anche nell’elegante custodia, così da aumentare la loro durata fino a 24 ore. Inoltre, questa custodia può esser usata come base per la ricarica per altri dispositivi, attraverso il tipico connettore lightning oppure con la funzione wireless, dove compatibile.

Avrete quindi capito che, oltre agli AirPods 2, sono tantissimi i prodotti inclusi in questa iniziativa di eBay dedicata al cambio di stagione, e noi non possiamo far a meno di consigliarvi di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quella perfetta per voi. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

