Se siete alla ricerca di ottimi capi d’abbigliamento da uomo perfetti per l’estate, freschi e a un prezzo super conveniente, vi invitiamo a dare uno sguardo agli sconti attivi da Gutteridge! Grazie alle offerte in corso, potrete acquistare camicie, pantaloni e bermuda dal taglio classico ed elegante scontati addirittura fino al 52%.

Gutteridge è un marchio nato come magazzino di tessuti pregiati che, nel corso del tempo, si è trasformato in un’azienda dal florido commercio in tutta Europa. Da otre 140 anni, il brand storico anglo-napoletano rappresenta un mix di tradizione e artigianalità dagli abiti casual fino a quelli pensati per eventi più particolari ed eleganti. Dato che si sta parlando di promozioni davvero imperdibili e a tempo molto limitato, vi invitiamo a completare i vostri acquisti fintanto che i prezzi sono così bassi!

Per sfruttare le promozioni estive di Gutteridge vi basterà aprire la sezione dedicata e mettere nel carrello tutti i capi che vi interessano maggiormente e, non meno importante, non dovrete raggiungere una spesa minima. Se state cercando dei pantaloni eleganti di ottima qualità non possiamo non menzionarvi il modello in lino con cinturino disponibile al prezzo di soli 49,00€ invece di 79,00€.

Questi pantaloni sono confezionati per assicurarvi una vestibilità confortevole, presentano una doppia pinces particolarmente raffinata e un delicato risvolto a fondo gamba. Inoltre, la chiusura con zip nascosta, la cinta allungata con bottone e le due tasche a filo laterali sono ulteriori dettagli a favore del vostro acquisto. Sullo store potrete scegliere tra numerose taglie e ben 4 colorazioni differenti, adatte per diversi outfit: verde oliva, blu navy, fango e anche un classico bianco.

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Gutteridge dedicata.

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un'assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Gutteridge dedicata.

