Acquista 2 articoli Polti su Amazon e ricevi uno sconto del 20%!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, torniamo ora a parlare di Amazon, segnalandovi quella che è una straordinaria offerta che il portale sta dedicando agli elettrodomestici per la casa a marchio Polti, ovvero il più rinomato marchio di elettrodomestici specializzato nei prodotti a vapore.

Si tratta di una promozione davvero imperdibile, non solo perché vi permetterà di ottenere uno sconto del 20% sull’acquisto di due prodotti a scelta (e la scelta, credeteci, è davvero molto vasta), ma anche perché partecipano all’iniziativa molti elettrodomestici che lo store sta anche scontando, rendendo questa promozione un “doppio affare”.

Stiamo parlando della casa che ha dato i natali al celebre Vaporetto, famoso apparecchio per la pulizia domestica (e non solo) che grazie al potere sgrassante del vapore permette una pulizia accurata di qualsiasi superficie, senza il bisogno di agenti chimici, e con in più la sicurezza di un’azione antibatterica che altri dispositivi domestici non sarebbero in grado di offrire.

Il bello è che partecipare è davvero molto semplice, e per usufruire della promozione dovrete semplicemente:

Aggiungere al carrello 2 articoli a scelta contenuti in questa selezione;.

Selezionare “Vai al carrello”;

Effettuare il pagamento;

Non dovrete, insomma, utilizzare nessun codice o coupon specifico, ma solo fare attenzione a scegliere prodotti che siano inclusi nell’iniziativa, cosa che potrete facilmente riscontrare nella descrizione prodotto immediatamente sottostante al riquadro dedicato al prezzo.

Insomma, una promo davvero ottima, specie in vista del ritorno dalle vacanze quando, bisognosi di mettere a soqquadro casa per le pulizie di fine estate, vi farà comodo avere in casa strumenti che non solo garantiscano un’igiene accurata, ma anche una resistenza all’usura che vi permetterà di conservarli per molto anni a venire. Strumenti come, ad esempio, l’ottimo Vaporetto Polti Pro 95, top di gamma per l’azienda, ed acquistabile non solo con la promo qui indicata, ma anche con uno sconto del 14%, che porterà il prezzo originale di 379,00€ ad un più abbordabile 326,43€.

Perché scegliere il Vaporetto Polti Pro 95? Semplicemente perché parliamo di un elettrodomestico certificato per l’eliminazione del 99,99% di virus, germi e batteri il che, specie in questo periodo in cui è ancora presente lo spettro del COVID-19, può certamente far comodo. Inoltre, grazie al suo braccio flessibile, il Vaporetto Polti Pro 95 può aiutarvi a ripulire anche gli angoli più angusti della casa, e la sua buona trasportabilità lo rendono l’ideale anche per la pulizia di soffitte, cantine o, perché no, della propria auto.

Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di offerte Polti accuratamente scelte tra quelle valevoli per la promozione, ben chiaro che la promo comprende anche articoli attualmente non scontati, e per questo vi invitiamo a a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da poter selezionare i prodotti che meglio i confanno alle vostre esigenze. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

