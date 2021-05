Acquista il nuovo Surface Laptop 4 e ricevi fino a 750€ restituendo un dispositivo usato

Con l’inizio della nuova settimana, Microsoft ha intenzione di catturare l’attenzione di potenziali clienti con un’interessante iniziativa, che consente di acquistare il nuovo Surface Laptop 4 ad un prezzo scontato. Infatti, prendendo un notebook della casa di Redmond si potrà ricevere fino a 750 euro di sconto restituendo un dispositivo usato compatibile con la promozione. Questa promozione è valida fino al prossimo 18 maggio, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa occasione!

Il nuovo Surface Laptop 4 è un prodotto completamente personalizzabile. Si parte dalla dimensione dello schermo, 13,3 pollici oppure 15 pollici, in base alle proprie esigenze. Poi, come seconda opzione configurabile, troviamo il processore abbinato alla memoria RAM e allo spazio d’archiviazione. Le possibilità sono molteplici, ma vi consigliamo di optare per il modello con processore AMD Ryzen 5 4680, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 1.149,00 euro, oppure alla variante in colorazione nera da 15 pollici con CPU Intel Core i7, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna a 1.999,00 euro. Le possibilità concesse da Microsoft sono tante, tutte pienamente adattabili alle vostre esigenze.

La durata della batteria varia notevolmente in base alle impostazioni, all’utilizzo del proprio dispositivo e altri fattori da tenere in considerazione. Tendenzialmente, secondo il produttore, un Surface Laptop 4 da 13,5 pollici con AMD Ryzen 5 riesce a garantire una durata di almeno 19 ore, mentre un modello da 15 pollici con AMD Ryzen 7 assicura fino a 17,5 ore di utilizzo. Con i processori Intel Core la durata è leggermente diversa, si passa dalle 17 ore con Intel Core i5 alle 16,5 ore con Intel Core i7.

Per poter ottenere un buono sconto, invece, è necessario acquistare un Surface Laptop 4 entro il 18 maggio, come specificato in apertura. Successivamente vi basterà completare il modulo di richiesta al seguente indirizzo entro 30 giorni dalla data di consegna e, una volta formalizzata la pratica, spedire il vostro vecchio dispositivo. Vi sarà erogato il rimborso, mediante un accredito sul conto corrente, entro 14 giorni dalla convalida del prodotto restituito.

Insomma, si tratta di un’ottima occasione per aggiornare il proprio notebook, motivo per cui vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire tutte le restanti informazioni. Vi ricordiamo infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

» Clicca qui per configurare il tuo Surface Laptop 4 a partire da 1.149,00€ «

