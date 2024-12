Acquista prodotti Swiffer o Fairy e ricevi in regalo un buono spesa!

La nuova promozione P&G, intitolata "Pulito brillante, in un istante! Con Swiffer e Fairy", offre un’opportunità interessante per tutti gli amanti dei prodotti per la pulizia. Fino al 28 febbraio 2025, i consumatori che acquistano prodotti selezionati dei marchi Swiffer e Fairy possono ricevere in regalo un buono acquisto Edenred da 5€. Il premio, che può essere utilizzato per fare la spesa in tutta Italia, è un'occasione per tutti coloro che desiderano risparmiare su acquisti futuri.

Come partecipare al concorso

Per partecipare all'iniziativa, è necessario effettuare un acquisto di almeno 20€ in un unico scontrino, scegliendo tra i prodotti delle linee Swiffer e Fairy. È importante sottolineare che l'importo di 20€ deve essere raggiunto al netto di eventuali sconti o buoni già applicati. La promozione è valida sia per acquisti nei punti vendita fisici che sui siti di e-commerce, purché questi ultimi appartengano a rivenditori italiani. Sono esclusi dalla promo canali come Amazon ed eBay, poiché non legati a negozi fisici.

Una volta effettuato l'acquisto, i partecipanti avranno 15 giorni di tempo per registrarsi sul sito ufficiale della promozione. Durante la registrazione, dovranno inserire tutti i dati richiesti, tra cui quelli relativi allo scontrino. Dopo aver completato la registrazione, riceveranno il buono acquisto Edenred da 5€, che potrà essere utilizzato per fare acquisti in tutta Italia presso esercizi convenzionati. È un premio facile da ottenere e sfruttare per chi acquista regolarmente i prodotti Swiffer e Fairy.

Questa operazione a premi è un'ottima occasione per chi desidera risparmiare, senza rinunciare alla qualità dei prodotti per la casa. Con il marchio Swiffer, noto per la sua capacità di garantire superfici sempre pulite con il minimo sforzo, e Fairy, famoso per la sua efficacia nel detergere piatti e stoviglie, i consumatori possono approfittare della promo per migliorare la pulizia quotidiana e ricevere un buono che renderà gli acquisti successivi ancora più convenienti. Per tutti gli altri concorsi a premi attivi, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato.

Vedi concorso