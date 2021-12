Amazfit T-Rex: smartwatch con stile da vendere, con uno sconto da 40€!

Siete alla ricerca di un regalo utile e stiloso da mettere sotto l’albero? O magari la vostra passione sono gli smartwatch e ne desiderate uno che sia diverso dagli altri e che possa accompagnarvi nella vostra attività sportiva? Allora abbiamo buone notizie per voi! Perché grazie alle Offerte di Natale Amazon avrete la possibilità di acquistare lo splendido Amazfit T-Rex: uno smartwatch rugged dall’animo sportivo, e dall’aspetto “aggressivo”, almeno quanto il suo particolarissimo nome.

Il prezzo? Appena 99,90€, contro gli originali 139,90€, e tuto grazie ad un comodo coupon che potrete attivare direttamente sulla pagina del prodotto e che, fino al prossimo 13 dicembre, vi offrirà l’opportunità di regalare, o regalarvi, un prodotto davvero ottimo, e dal design accattivante.

Come detto in apertura, Amazfit T-Rex è uno smartwatch rugged che si ispira nel design ai più resistenti prodotti della gamma G-Shock di Casio. A differenza di questi ultimi, tuttavia, la costruzione della cassa prevalentemente in plastica ha permesso ad Amazfit di realizzare un orologio leggero, dal peso di appena 58 grammi, e per questo adatto anche a chi pratica sport estremi, in cui il peso che si porta addosso è fondamentale.

Costruito seguendo lo standard militare MIL-STD-810G, Amazfit T-Rex si propone con un quadrante ricoperto da un vetro in Gorilla Glass 3, in grado di proteggere il display anche dagli urti più duri, il che è l’ideale per chi, ad esempio, indossa l’orologio durante un’intensa attività sportiva, o nel corso di lavori particolarmente pesanti. Potrete, insomma, maltrattare un bel po’ Amazfit T-Rex, e nel mentre continuare a godere del suo splendido display touch AMOLED da 1,3”, con risoluzione 360 x 360 pixel, abbastanza luminoso per essere visibile anche all’aperto durante le giornate più soleggiate.

Compatibile con Android 5.0 e iOS 10 (o versioni successive), Amazfit T-Rex è inltre equipaggiato con un’ottima batteria, in grado di garantirvi ben 20 giorni di utilizzo normale, ed addirittura 66 giorni in modalità “solo orologio” e per 20 ore consecutive di tracciamento GPS! Sempre in merito, Amazfit T-Rex dispone anche di un doppio sistema GPS, che assicura un’accuratezza superiore durante la registrazione degli allenamenti, mentre i sensori biometrici si occuperanno di raccogliere informazioni importanti riguardo la vostra salute e il benessere personale.

Insomma, Amazfit T-Rex è un prodotto a dir poco imperdibile che, venduto a meno di 100 euro, rappresenta senza dubbio un affare tra le varie offerte proposte oggi da Amazon. Ovviamente, c’è comunque ancora spazio per moltissime proposte e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte Amazon del giorno consultata l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di attivare il coupon sulla pagina del prodotto per usufruire dello sconto. Coupon disponibili fino al 13 dicembre, o fino ad esaurimento scorte.

