Con l’arrivo della bella stagione è tanta la voglia di dedicarsi a sé stessi, concedendosi un po’ di tempo libero per dedicarsi alle proprie passioni e recuperare le energie. Se siete alla ricerca di qualche offerta che vi permetta di godere al meglio dei vostri momenti di relax, vi consigliamo di dare un’occhiata a questa selezione di articoli Amazon, tutti disponibili a un prezzo inferiore ai 20€ per un periodo di tempo limitato!

Abbiamo deciso di proporvi 5 prodotti molto diversi tra loro, ma tutti estremamente utili e in egual modo convenienti. Sicuramente almeno uno di loro coglierà la vostra attenzione, che siate tipo dinamici che amano tenersi in forma, amiate la musica o vogliate semplicemente concedervi una coccola personale. In ogni caso, fate attenzione: si tratta di offerte a tempo limitato, con scadenza nelle prossime ore!

Cuffie Bluetooth 5.1 Soicear

Apriamo la nostra selezione con un articolo buono per tutte le occasioni, ovvero degli auricolari Bluetooth 5.1 True Wireless di Soicear. Si tratta di un prodotto che fa della praticità d’uso il suo punto forte, e potrà essere vostro a soli 19,99€, con uno sconto del 50% rispetto al suo prezzo di listino originale. Grazie alla sua compatibilità universale e la tecnologia di connessione Bluetooth, questi auricolari garantiscono una funzionalità immediata con i vostri dispositivi, che potrete accoppiare in soli 3 secondi, mantenendo sempre una connessione stabile. Buona anche la qualità dell’audio, con bassi potenti e alti definiti, grazie al diaframma di 13 mm e una tecnologia di rendering ad alta definizione, che supportano anche il microfono per fornire una voce chiara in ambienti rumorosi. Resistenti alla pioggia e al sudore, con certificazione IPX5, questi auricolari offrono un’ottima autonomia d’uso, garantendo una durata della batteria di 6-7 ore per singola ricarica, che arriva fino a 38 ore utilizzando la ricarica dellla custodia, così da permettervi l’utilizzo anche in trasferta o in vacanza.

Nitoer Massaggiatore Cervicale

Chi invece è alla ricerca di un prodotto dedicato al relax, che lo aiuti a scaricare un po’ della tensione accumulata con il lavoro e lo stress della vita quotidiana, troverà sicuramente interessante il massaggiatore cervicale Nitoer, disponibile in questa occasione a soli 17,76€, con uno sconto del 60% rispetto al suo prezzo originale di listino! Questo massaggiatore è progettato con un design in grado di adattarsi a ogni taglia, e il suo peso di soli 290 grammi permette l’utilizzo in casa, in ufficio o in auto senza alcuna distrazione o fastidio. È inoltre dotato di un sistema di sicurezza che limita, l’utilizzo a 15 minuti per sessione, spegnendo automaticamente il dispositivo. L’utilizzo di impulsi elettrici a bassa frequenza, il supporto magnetico e i trattamenti a tre cicli di trazione permettono a questo massaggiatore di replicare le tecniche di massaggio della medicina tradizionale cinese, con 6 modalità che favoriscono la circolazione sanguigna e vi aiuteranno a rilassare la muscolatura.

RENPHO Corda per Saltare

Se invece il periodo primaverile per voi è sinonimo di attività fisica all’aria aperta, e non volete perdere l’occasione di allenarvi in qualsiasi momento della giornata grazie a un prodotto pratico, da tenere sempre con voi, allora la corda per saltare RENPHO è la scelta ideale. Questa corda leggera e portatile, realizzata in acciaio con rivestimento in PVC, potrà infatti essere vostra a soli 19,99€, con uno sconto del 33% rispetto al suo tradizionale prezzo di listino. Il suo cavo lungo 3 metri può essere regolato a seconda delle esigenze, e oltre a essere molto resistente è studiato per non attorcigliarsi. Il suo rivestimento, inoltre, permette l’utilizzo su quasi tutte le superfici, senza il rischio di danneggiamento. Particolarità di questa corda per saltare è la sua predisposizione alla tecnologia, con un display LCD che consente di monitorare la propria attività attraverso 3 diverse modalità di allenamento, e una connessione Bluetooth che permette di utilizzare l’APP Renpho Fit, così da organizzare al meglio le proprie routine di esercizio.

LEICKE cassa bluetooth portatili

Se invece state cercando delle pratiche casse Bluetooth da portare sempre con voi, da utilizzare in casa di amici o all’aria aperta durante qualche bella escursione, troverete interessante questa resistente cassa LEICKE, disponibile con questa promozione al prezzo di soli 15,20€. Grazie alla sua certificazione IPX7, che garantisce una protezione dall’acqua anche fino a un metro di immersione, questa cassa può essere utilizzata in ambienti umidi come bagni e piscine, o può seguirvi all’aria aperta durante le vostre camminate, offrendo sempre un audio stereo di grande qualità a 360°, con bassi profondi e una perfetta gestione della voce. Il microfono integrato consente di utilizzare l’altoparlante come vivavoce, rispondendo alle chiamate premendo un pulsante, ed è inoltre compatibile con i dispositivi Android e iOS, permettendo l’utilizzo con gli assistenti vocali di Google, Huawei, Xiami e con Siri. L’autonomia della batteria invece si assesta intorno alle 6 ore di uso continuo con una singola carica.

AYA Eco Sushi Kit Max

Chiudiamo la nostra selezione con quello che non solo è l’articolo più economico del lotto, ma anche quello più originale, dedicato a tutti coloro che amano sperimentare in cucina. Stiamo parlando dell’AYA Eco Sushi Kit Max, un set dedicato a chi vuole provare a ricreare nella propria casa la cucina giapponese, che si tratti di principianti o esperti. Questo simpatico kit è realizzato con grande attenzione per l’ambiente, utilizzando materiali riciclabili e biodegradabili al 100% sia per i suoi componenti principali che per l’imballaggio, e potrà essere vostro a soli 8,95€, con uno sconto del 55% rispetto al suo prezzo originale! Nella confezione sono inclusi 2 tappetini in bambù naturale di alta qualità, lo spalmatore di riso, una spatola e 5 bacchette. Se state cercando un’idea regalo diversa dal solito, questo è quello che fa per voi!

