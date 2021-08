Amazon Gaming Week: 550€ di sconto per questa Smart TV Sony OLED!

Siamo giunti ufficialmente alla seconda giornata dell’Amazon Gaming Week, un appuntamento fisso che vi permette di acquistare molteplici prodotti per gli appassionati del videogioco, come cuffie, monitor, notebook e, ovviamente, videogame. Ebbene, in questo nuovo articolo vogliamo portare la vostra attenzione su una nuova tornata di sconti che coinvolge le migliori smart TV Sony OLED, con sconti fino al 24%!

Come da tradizione per il portale statunitense, i prodotti in promozione sono piuttosto variegati per caratteristiche tecniche e prezzi di vendita ma, tra le varie offerte disponibili, vogliamo consigliarvi l’acquisto del Sony Bravia KE-65A8P. Originariamente venduto a 2.599,00€, quest’oggi e fino al prossimo 29 agosto è acquistabile a “soli” 2.049,00€, grazie ad uno sconto del 21% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore asiatico di ben 550,00€!

Stiamo parlando di un prodotto eccezionale sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, possiede un ampio pannello OLED da 65 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD, vale a dire 3840 x 2160 pixel. Vanta inoltre la tecnologia “Pixel Contrast Booster”, che permette di migliorare sensibilmente il contrasto, ottimizzando in tempo reale i colori per offrire scene più profonde, ricche di tonalità e ombre realistiche.

Ad un pannello dalle ottime specifiche, si aggiunge anche il potente processore Sony X1 Ultimate di questo TV, che analizza in tempo reale i contenuti (televisivi o multimediali) per riprodurre immagini spettacolari e perfettamente sincronizzate con il suono. E poi, questo televisore è dotato del sistema operativo AndroidTV, con il quale è possibile installare tutti gli applicativi provenienti dal Google Play Store. Non manca, naturalmente, la tecnologia Dolby Atmos.

Ovviamente, come facilmente intuibile, il Sony Bravia KE-65A8P non è l’unico prodotto del brand ad essere in promozione per la Gaming Week di Amazon, motivo per cui vi consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata al seguente indirizzo, per scoprire i prodotti che soddisfino meglio le vostre esigenze.

