Assassin's Creed Origins + Odyssey, SCONTATI insieme su Amazon! -34%

Da alcuni anni, Ubisoft ha intrapreso una nuova direzione per la saga di Assassin's Creed, mescolando le sue meccaniche di azione con quelle dei giochi di ruolo. Il risultato sono giochi di dimensioni notevoli, che come sempre offrono l'opportunità di esplorare il contesto storico in cui sono ambientati e di vestire i panni di uno degli Assassini. Se vi siete persi questo nuovo capitolo della serie, che continuerà anche in futuro, sappiate che oggi potete portare a casa un cofanetto unico che include Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey in un'unica confezione – i primi due episodi della serie ruolistica del franchise. La bella notizia è che potete acquistare il cofanetto risparmiando il 34% sul prezzo abituale, quindi a soli 32,83€ invece di 49,99€, per poter giocare sulla vostra PS4.

Compilation: Assassin's Creed Origins + Odyssey, chi dovrebbe acquistarla?

La Compilation: Assassin's Creed Origins + Odyssey per PlayStation 4 rappresenta un'ottima soluzione per coloro che sono rimasti indietro con la saga di Assassin's Creed e desiderano recuperare il tempo perso. Il primo gioco, Origins, vi immerge nell'avventura di Bayek, portandovi alle origini degli Assassini come li conosciamo, nel suggestivo scenario dell'Antico Egitto. Pur essendo un po' più contenuto rispetto ai titoli successivi, Origins vanta una trama avvincente e riesce a mescolare abilmente le classiche meccaniche stealth della serie con quelle ruolistiche introdotte per l'occasione.

Invece, Odyssey è l'Assassin's Creed ambientato nell'Antica Grecia ed è stato il primo a presentare dimensioni davvero mastodontiche (successivamente seguito da Valhalla): stiamo parlando di un gioco che potrebbe richiedere anche più di cento ore per completare tutte le attività proposte e per esplorare il suo vastissimo open world. Potrete scegliere se vestire i panni di Alexios o quelli di Kassandra, avventurandovi nel mondo classico attraverso battaglie all'arma bianca, il connubio imprescindibile con gli Assassini e scenari mozzafiato. Anche per questo titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per saperne di più.

Considerando il prezzo ridotto di oggi, scontato del 34%, acquistare in un'unica soluzione sia Origins che Odyssey è un ottimo modo per cominciare a recuperare il tempo perso con Assassin's Creed. Naturalmente, vi resterebbe da giocare l'avventura di Eivor in Assassin's Creed Valhalla, ma potete essere certi che vi segnaleremo uno sconto anche per quel capitolo non appena ne rileveremo uno!

