Amazon Gaming Week: ottime offerte sulle sedie da gaming!

Torniamo a parlare della Amazon Gaming Week, e lo facciamo proponendovi quelle che sono le ottime offerte che Amazon sta riservando al mondo delle sedie da gaming, un articolo ambitissimo dai giocatori di tutto il mondo che, purtroppo, sin troppo di frequente si scontrano con il prezzo esorbitante di questa particolare categoria di prodotti.

Certo le offerte sono un po’ risicate, ma se tra queste ci sono prodotti come la splendida Trust Gaming GXT 707 Resto allora, credeteci, praticamente non c’è bisogno di altro! Bellissima e confortevole, la Trust Gaming GXT 707 Resto è disponibile in 4 diverse colorazioni e costerebbe la bellezza di 249,99€. Un prezzo decisamente non per tutti, ma che ben si allinea con i prodotti di fascia alta della categoria che, purtroppo, sono spesso inaccessibili ai più. Ebbene, grazie alla proposta Amazon, potrete acquistare la Trust Gaming GXT 707 Resto in colorazione nera al prezzo eccezionale di soli 165,00€, ovvero quello che è – almeno a memoria di chi vi scrive – il più basso per questo specifico prodotto!

Con la sua ergonomia e la sua qualità da prodotto al top della gamma, la Trust Gaming GXT 707 Resto è la scelta ideale per qualunque tipo di giocatore: da quello occasionale che, tuttavia, non vuole rinunciare alla comodità, allo streamer più incallito, che passa seduto molte ore della giornata. Interamente regolabile, la Trust Gaming GXT 707 Resto è costruita in metallo, ed è concepita per sostenere un peso massimo di 150 kg, per giocatori di altezza compresa tra 1,60 e 1,90 m. Il suo sedile, largo 42 cm e profondo 50, offre una seduta ampia, morbida e molto comoda, mentre il meccanismo sottostante di sollevamento a gas di classe 4, garantisce una regolazione dell’altezza semplice e immediata. Totalmente girevole, arriva a casa vostra con una dotazione cuscini rimovibili e regolabili per zona lombare e collo, garantendovi davvero il massimo della comodità, come ci si aspetterebbe da un prodotto a marchio Trust.

Solida, comoda e stilosa, la Trust Gaming GXT 707 Resto è una sedia davvero imperdibile, specie considerando gli oltre 80 euro di sconto presenti in questa offerta. Offerta che, come immaginerete, è solo una delle proposte Amazon di questa Gaming Week, motivo per cui vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

