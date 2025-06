Amazon lancia una nuova promozione dedicata a chi ama prendersi cura di sé: fino al 23 giugno, è possibile ottenere uno sconto del 50% su una selezione di prodotti delle categorie cosmetica, salute e bellezza. L’offerta è valida per un periodo limitato e richiede alcuni semplici passaggi per essere attivata. Ecco tutto quello che devi sapere per approfittarne subito.

Cosa include la promozione?

L’iniziativa riguarda prodotti selezionati nel reparto salute e Bellezza su Amazon.it, e ti permette di risparmiare il 50% sull’intero carrello se:

Acquisti almeno 1 prodotto presente nella lista degli "articoli idonei"

Raggiungi un valore minimo di 40 € nel carrello

Lo sconto si applica automaticamente al momento del pagamento.

Come riscattare lo sconto del 50%

Per ottenere lo sconto del 50% in modo corretto, segui questi semplici passaggi:

Vai sulla sezione dedicata alla promozione Cosmetica, Salute e Bellezza

Aggiungi al carrello almeno un prodotto dalla lista "Articoli idonei" e raggiungi i 40€ di spesa minima con gli altri "Articoli con vantaggi"

Lo sconto del 50% verrà applicato automaticamente al checkout.

Attenzione: l’offerta è valida una sola volta per cliente ed è soggetta a disponibilità.

Con l’estate alle porte, è il momento ideale per fare scorta di solari, prodotti skincare, trucchi, integratori e articoli per il benessere personale. Grazie a questa promozione puoi acquistare i tuoi prodotti preferiti a metà prezzo risparmiando su brand di qualità. L’offerta è valida solo fino al 30 giugno.

