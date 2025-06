Il Rowenta Compact Power XXL è ora disponibile su Amazon a soli 89,99€ invece di 130€, con uno sconto del 31%. Questo aspirapolvere senza sacco vi conquisterà con la sua tecnologia ciclonica avanzata e il contenitore XXL da 2,5 litri, perfetto per case di grandi dimensioni. Include 5 accessori specializzati, tra cui il kit Animal Care per i peli degli animali domestici.

Rowenta Compact Power XXL, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Rowenta Compact Power XXL è l'alleato perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare alla praticità. Questo aspirapolvere si rivolge principalmente a famiglie con case di medie e grandi dimensioni che necessitano di una pulizia efficace e duratura. Grazie alla sua capacità XXL da 2,5 litri e al raggio d'azione di 8,8 metri, vi garantisce un'autonomia superiore riducendo le interruzioni per svuotare il contenitore o cambiare presa.

Il Rowenta Compact Power XXL è un aspirapolvere a traino senza sacco da 550W con tecnologia ciclonica avanzata. Dotato di un motore Effitech ottimizzato, garantisce prestazioni elevate su pavimenti duri. Nella confezione troverete anche 5 accessori specializzati, tra cui la mini-turbo spazzola Animal Care specifica per pulire i peli degli animali.

Con uno sconto del 31% il Rowenta Compact Power XXL rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca prestazioni professionali in formato compatto. La combinazione di tecnologia ciclonica, capacità XXL e versatilità d'uso lo rende ideale per ogni tipo di abitazione. Vi consigliamo l'acquisto per la sua affidabilità, la facilità d'uso e il rapporto qualità-prezzo eccezionale, specialmente se avete animali domestici. Oggi è disponibile su Amazon a soli 89,99€ invece di 130€.

