Amazon Prime Day: come si distinguono le offerte vere da quelle fasulle?

Il Prime Day è uno degli eventi di shopping più attesi dell'anno su Amazon, con offerte eccezionali su una vasta gamma di prodotti. Tuttavia, mentre l'attesa per queste offerte è alta, è fondamentale essere consapevoli delle differenze tra le offerte genuine e quelle che potrebbero non essere così convenienti come sembrano.

Questo accade perché Amazon ospita non solo venditori diretti ma anche e soprattutto di terze parti, il che rende cruciale fare attenzione alle fonti dei prodotti e ai loro prezzi. In questa guida, vi aiuteremo a distinguere tra offerte autentiche e possibili truffe durante il Prime Day su Amazon, applicabile anche ad altri eventi come il Black Friday o simili.

Cos'è Amazon Prime Day?

Per chi non ne fosse a conoscenza, il Prime Day è un evento annuale esclusivo per i membri Prime di Amazon (è possibile iscriversi qui, scegliendo il piano mensile o annuale). Durante questo evento, che di solito si svolge a luglio e dura 48 ore, sono offerti sconti importanti su una vasta gamma di categorie merceologiche, dalla tecnologia all'abbigliamento, passando per prodotti per la casa ed elettrodomestici. In breve, è un'opportunità imperdibile per fare ottimi affari.

Perché ci sono offerte fasulle?

Durante il Prime Day, non è detto che ci debbano essere per forza offerte fasulle, ma l'alto profilo dell'evento potrebbe attirare venditori meno affidabili che cercano visibilità. Questi venditori potrebbero simulare sconti elevati o indurre gli acquirenti a completare l'acquisto al di fuori delle pagine ufficiali di Amazon. Quest'ultimo scenario è particolarmente rischioso, potendo condurre a vere truffe dove si paga per prodotti che non si riceveranno mai. Inoltre, effettuando transazioni al di fuori di Amazon, si perdono le protezioni e le garanzie offerte dal gigante dell'e-commerce, rendendo più difficile il recupero delle spese in caso di problematiche.

Come riconoscere le offerte vere?

A questo punto, potreste chiedervi: "Ma come posso sapere se un'offerta è autentica o una truffa?" Partiamo dal presupposto che i prodotti contrassegnati come "venduti e spediti da Amazon" di solito non presentano problemi, poiché Amazon stessa protegge la sua reputazione. I rischi aumentano quando si acquista da venditori terzi, anche se utilizzano il servizio di spedizione di Amazon. In questi casi, la sicurezza e le garanzie di un acquisto diretto da Amazon potrebbero non essere garantite.

Per riconoscere le offerte genuine durante il Prime Day o altri eventi simili su Amazon, ecco alcuni suggerimenti utili:

Verificate il venditore : se fate un acquisto da un venditore di terze parti, controllate sempre chi è il venditore del prodotto. Amazon indica chiaramente se il prodotto è venduto e spedito da loro stessi o da un venditore terzo. In generale, cercate di acquistare sempre direttamente da Amazon o da venditori di terze parti con recensioni positive.

: se fate un acquisto da un venditore di terze parti, controllate sempre chi è il venditore del prodotto. Amazon indica chiaramente se il prodotto è venduto e spedito da loro stessi o da un venditore terzo. In generale, cercate di acquistare sempre direttamente da Amazon o da venditori di terze parti con recensioni positive. Prezzo storico : utilizzate strumenti esterni come Keepa o Camelcamelcamel per tracciare il prezzo storico del prodotto. In questo modo, potete verificare se l'offerta durante il Prime Day è effettivamente un risparmio rispetto al prezzo medio precedente. A nostro avviso, questo è il metodo più efficace per capire il reale risparmio.

: utilizzate strumenti esterni come Keepa o Camelcamelcamel per tracciare il prezzo storico del prodotto. In questo modo, potete verificare se l'offerta durante il Prime Day è effettivamente un risparmio rispetto al prezzo medio precedente. A nostro avviso, questo è il metodo più efficace per capire il reale risparmio. Recensioni del prodotto : leggete le recensioni dei prodotti e del venditore. Se un prodotto ha molte recensioni negative o il venditore ha una bassa valutazione, potrebbe essere un segnale di allarme.

: leggete le recensioni dei prodotti e del venditore. Se un prodotto ha molte recensioni negative o il venditore ha una bassa valutazione, potrebbe essere un segnale di allarme. Pagina del prodotto : assicuratevi di fare clic sul link del prodotto e verificate la pagina dettagliata. Controllate la descrizione, le specifiche e le condizioni di vendita. Offerte troppo buone per essere vere, con descrizioni vaghe o informazioni limitate, potrebbero essere indicative di truffe.

: assicuratevi di fare clic sul link del prodotto e verificate la pagina dettagliata. Controllate la descrizione, le specifiche e le condizioni di vendita. Offerte troppo buone per essere vere, con descrizioni vaghe o informazioni limitate, potrebbero essere indicative di truffe. Pagamenti sicuri: utilizzate sempre metodi di pagamento sicuri offerti da Amazon. Evitate di completare transazioni al di fuori del sito ufficiale di Amazon, poiché potrebbe compromettere le protezioni offerte dal sistema di gestione dei pagamenti di Amazon.

I canali Telegram sono di grande aiuto

Infine, vi consigliamo di iscrivervi ai canali Telegram specializzati nelle offerte. Tuttavia, è fondamentale scegliere con attenzione, poiché non tutti questi canali si rivelano utili. La maggior parte tende infatti a segnalare una vasta gamma di prodotti senza considerare l'effettiva convenienza degli sconti applicati, il che può risultare in un flusso di notifiche fastidiose e poco utili sul vostro smartphone.

La proposta risolutiva è seguire i nostri canali Telegram, dove trovate una selezione curata delle offerte giornaliere. Ci impegniamo a segnalare esclusivamente sconti veritieri e prezzi nettamente inferiori alla media di mercato, garantendo così un risparmio concreto e una riduzione delle notifiche superflue.

Iscriviti ad Amazon Prime