Animal Crossing New Horizons disponibile con il 20% di sconto su Instant Gaming!

Senza ombra di dubbio alcuno un buon videogioco è in un momento come questo, in cui siamo obbligati a rimanere a casa, un escamotage perfetto in grado di intrattenerci per diverse ore e di farci dimenticare per un attimo i problemi attuali. Quale miglior titolo, quindi, per rilassarsi e dedicarsi ad altro se non il recente ed apprezzatissimo Animal Crossing New Horizons. L’opera di Nintendo, che ha catturato nelle ultime settimane l’interesse sia del pubblico che della critica specializzata, è infatti il videogioco perfetto per affrontare la situazione attuale con un po’ più di tranquillità. A rendere il tutto più interessante è inoltre il fatto che Animal Crossing New Horizons è attualmente disponibile con ben il 20% di sconto su Instant Gaming ed è quindi acquistabile a soli 47,99 euro rispetto ai 60 di listino.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Animal Crossing New Horizons è un titolo esclusivo per Nintendo Switch in cui saremo chiamati a costruire la nostra casa su un’isola e a instaurare una comunità con gli altri abitanti, che altro non sono che dei simpatici animali. Un titolo perfetto sia da giocare in compagnia che anche per qualche lunga sessione in solitaria, ma soprattutto l’esperienza perfetta per rilassarsi e distrarsi un po’.

Se questa descrizione vi ha particolarmente attratto e se siete quindi interessati ad immergervi in questa magica avventura potete trovare Animal Crossing New Horizons con ben il 20% di sconto sul celebre store Instant Gaming. Soli 47,99 euro, quindi, per mettere le mani fin da ora su uno dei più chiacchierati titoli di questo periodo, nonché su una delle migliori esclusive per Nintendo Switch.

