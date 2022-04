Vi segnaliamo un’ottima offerta che Amazon ha messo in campo per le acquistatissime Apple AirPods Pro, ovvero l’ultimo e più performante modello di auricolari true wireless prodotti da Cupertino, ed ovviamente compatibili anche con l’apprezzata tecnologia “MagSafe” della casa.

Il prezzo, del resto, è ottimo: parliamo infatti di appena 194,99€, contro i 274,00€ del prezzo originale, ovvero un risparmio pari al 30%, corrispondenti a poco più di 84 euro. Non pochi, specie considerando che parliamo di un prodotto che è ai vertici del mercato.

Funzionali, eleganti e sobri nel loro design, Apple AirPods PRO sono auricolari senza fili del tutto privi di compromessi, e caratterizzati non solo dalla qualità dei materiali che è ormai il fiore all’occhiello della Mela, ma anche per la loro eccezionale esperienza acustica, che vi permetterà di ascoltare musica, podcast o chiamate nella migliore qualità possibile, anche a confronto con gli illustri concorrenti sul mercato.

Il merito è anzitutto della tecnologia di cancellazione attiva del rumore sviluppata da Apple che, grazie all’ausilio di due differenti microfoni, uno rivolto verso l’esterno e l’altro verso l’interno e che, lavorando all’unisono per ambo gli auricolari, permettono di percepire e cancellare i rumori di fondo, così da ripulire il suono in uscita.

Le piccole attenzioni messe in campo da Apple, tuttavia, non finiscono qui. Le AirPods Pro, infatti, godono di un’eccellente equalizzazione automatica dei suoni, evitando ogni forma di distorsione del suono a prescindere dal contenuto ascoltato.

Inoltre, Apple ha ottimizzato enormemente il dispendio energetico, anche al netto delle performance, rendendo le AirPods Pro in grado di riprodurre musica continuativamente per ben 4 ore, estendibile a 24 ore grazie alla custodia di ricarica compatibile con la tecnologia magnetica Apple “MaSafe”, che permette una ricarica wireless senza collegare la custodia a cavi o alimentatori.

Insomma, come detto in apertura, parliamo di un paio di auricolari true wireless con tutti i crismi e, per questo, vi suggeriamo caldamente di visitare subito la pagina Amazon dedicata alla vendita del prodotto, così da completare il vostro acquisto prima che il prezzo torni a risalire.

