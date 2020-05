Apple Days: offerte folli sui prodotti Apple su Mediaworld!

Vi segnaliamo che su Mediaworld ha preso il via una nuova tornata di offerte, stavolta tutta dedicata al mondo Apple e, in particolare, alla sua straordinaria gamma iPhone 11! Stiamo parlando delle offerte degli Apple Days, con cui, fino al prossimo 31 maggio, potrete acquistare uno dei dispositivi Apple in offerta con sconti a dir poco eccezionali! Le offerte sono davvero numerose, e spaziano dagli iPhone alle AirPods, passando per Mac e Apple Watch.

Tra le varie, val sicuramente la pena segnalarvi la promozione relativa al ricercatissimo iPhone 11 Pro da 64GB, ovvero uno dei modelli di punta della nuova gamma di smartphone di Cupertino, e disponibile a prezzo scontato a soli 999,00€, in virtù del prezzo originale di 1189,00€. Certo, non il prezzo più basso di sempre, ma si tratta comunque di un’ottima promozione su quello che è uno dei top di gamma leader del mercato, oltre che uno dei migliori iPhone mai messi in commercio dall’azienda.

Bellissimo da vedere e da utilizzare, iPhone 11 Pro ha segnato un ennesimo passo in avanti da parte di Apple nello sviluppo del suo dispositivo di punta, potenziando – su tutto – il comparto fotografico, ed introducendo, per la prima volta, ben tre fotocamere posteriori. Al sensore principale e al teleobiettivo (zoom ottico 2X) si è infatti finalmente aggiunto un sensore grandangolare che, unito al sempre eccellente software fotografico, permette scatti nitidissimi e puliti, probabilmente tra i migliori possibili con uno smartphone. Ovviamente il dispositivo Apple si comporta bene anche sotto il profilo meramente tecnico, grazie al processore A13 Bionic, capace di fornire allo smartphone prestazioni superiori del 20% rispetto ad iPhone X. Insomma, stiamo parlando di un concentrato di tecnologia ed eleganza che, come sempre, è comunque solo una delle tante proposte di questi MediaWorld Apple Days, motivo per cui abbiamo stilato per voi una piccola lista di articoli consigliati, così da poter dare un’occhiata rapida a quelli che sono i prodotti più interessanti di questa proposta.

