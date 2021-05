Apple iPhone 12 Mini ad un prezzo shock su eBay!

Mentre su Amazon impazzano le offerte giornaliere con tantissime proposte hi-tech da non sottovalutare, vi segnaliamo che su eBay troverete centinaia di sconti imperdibili su tantissimi prodotti appartenenti al mondo della tecnologia, come smartphone, grandi e piccoli elettrodomestici, elementi di arredo per la casa e capi d’abbigliamento, talvolta anche con la spedizione gratuita.

Fra le tantissime offerte proposte da eBay sul suo store, vogliamo indirizzare la vostra attenzione su quella dedicata all’iPhone 12 Mini di Apple. Questo smartphone potrà essere vostro per 679,90 euro anziché 759,90 euro, grazie ad uno sconto di ben 80 euro dal prezzo di listino (equivalgono al -10 %*). Si tratta di uno smartphone di carattere perché unisce una buona dotazione hardware ad un design minimalista e al tempo stesso di dimensioni compatte. Questo consente dunque di migliorare l’ergonomia e, rispetto a tanti altri dispositivi della stessa categoria, è possibile tenerlo con una mano agilmente.

Sotto al cofano troviamo un processore Apple A14 Bionic che, secondo il produttore, è il chip più veloce che uno smartphone abbia mai avuto. Abbinato a 4 GB di memoria RAM e ben 128 GB di memoria interna, questo smartphone riesce ad elaborare miliardi di operazioni al secondo grazie al Neural Engine. E poi, con uno schermo da 5.4 pollici con tecnologia Super Retina XDR OLED, questo dispositivo sarà in grado di essere anche un buon compagno per la visione di contenuti multimediali, e non solo.

Insomma, si tratta di un prodotto che, venduto al prezzo di 679,90 euro, diventa un vero best-buy della categoria. Ciò detto, senza indugiare oltre, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata sullo store per trovare l’articolo più adatto alle vostre esigenze. Infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

