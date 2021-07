Apple MackBook Pro con processore M1, scontato di 300€ da Unieuro!

La nostra rassegna delle migliori offerte prosegue passando nuovamente da Unieuro, che grazie alla sua iniziativa Freedom Black Friday, valida fino all’11 luglio, vi permetterà di portare a casa tantissimi prodotti con prezzi eccezionali e il tutto senza pagare la spedizione! Sul portale, infatti, non solo sono presenti le ottime offerte del giorno, divenute quasi un appuntamento fisso, ma anche tantissime altre proposte allettanti, che spesso non saltano subito all’occhio.

Se da tempo eravate alla ricerca di un’occasione per poter acquistare un ottimo notebook, allora vi segnaliamo l’Apple MacBook Pro 2020 disponibile adesso al prezzo di 1249€ anziché 1479€ a seguito di uno sconto del 15%, che vi farà risparmiare ben 230€! Un’offerta che imperdibile che vi permetterà di fare vostro uno dei notebook professionali più amati.

Equipaggiato con il chip Apple M1, MacBook Pro 2020 raggiunge livelli di potenza e velocità ai limiti dell’incredibile. La CPU è fino a 2,8 volte più scattante e la grafica fino a 5 volte più rapida. Inoltre il suo chip Neural Engine di ultima generazione, vi garantirà performance di apprendimento automatico fino a 11 volte migliori.

Leggero e compatto, questo notebook dal design accattivante vi garantisce la mobilità di cui avete bisogno: l’elegante e solida scocca in metallo e la tastiera compatta offrono in tal senso una comodità senza precedenti e il tutto appena 1 kg! Mac Book Pro 2020 è dotato del potente chip Apple M1, accompagnato da 8GB di Ram e da 256 GB di spazio di archiviazione SSD, ma la sua caratteristica principale la CPU da 8 core, in grado di sfrecciare persino nei flussi di lavoro più complessi con performance fino a 2,8 più scattanti rispetto alla generazione precedente! Per quanto riguarda la qualità video, la GPU 8-core, permette Mac Book Pro 2020 di raggiungere livelli di potenza e di velocità incredibili, con una grafica fino a 5 volte più rapida! E lo fa con un’efficienza davvero incredibile!

L’incredibile display retina da 13,3” full HD di Mac Book Pro 2020 vi garantirà immagini con colori vividissimi e un livello di dettaglio incredibile grazie alla sua retroilluminazione LED, con neri profondi e bianchi brillanti, e con la sua tecnologia True Tone avrete un bilanciamento luminoso in base alla temperatura colore ambientale! Non dovrete più temere le improvvise interruzioni delle vostre attività, perché Mac Book Pro 2020, grazie alla sua batteria, che garantisce ben 20 ore di autonomia, una durata a cui nessun Mac era mai arrivato prima d’ora! Finalmente potrete svolgere il tutto senza imprevisti e godere persino dei vostri film e serie tv preferite in tutta tranquillità!

Parliamo di un prodotto top di gamma, che può essere vostro ad un prezzo abbordabile e considerate le prestazioni e la qualità dei prodotti Apple non possiamo fare altro che consigliarvi caldamente di approfittare di questa incredibile occasione! Insomma, come avrete capito le occasioni di quest’incredibile iniziativa lanciata da Unieuro sono davvero tantissime, e il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina dedicata alle offerte, per scoprirle tutte e trovare il prodotto che più soddisfa le vostre esigenze!

