State pensando di passare una giornata al mare, in piscina o magari in un meraviglioso parco acquatico con scivoli e attrazioni? Date le splendide giornate e le temperature alte non dovreste assolutamente farvi scappare l’occasione di visitare l’Aquafan di Riccione, soprattutto perché online potrete acquistare i biglietti risparmiando oltre il 20%!

Decidendo di prendere un solo biglietto a data fissa potrete ottenere il 14% di sconto mentre, acquistandone uno a data libera riceverete il 3% di ribasso sul totale. L’occasione migliore, però, l’otterrete comprando 2 biglietti e risparmiando addirittura il 24%. Avrete la possibilità di usarli liberamente durante tutta la stagione 2022, compatibilmente con date e orari di apertura del parco.

Si tratta di uno dei parchi acquatici più famosi in Europa, grazie ai suoi spettacolari giochi d’acqua e agli innumerevoli eventi proposti. Potrete godervi il massimo intrattenimento grazie ai suoi 14 scivoli, rivolti ad un pubblico di maggiorenni. L’Aquafan di Riccione è situato su nove ettari di collina con oltre 90 mila metri quadrati di attrazioni, dal Kamikaze all’Extreme River, dallo Speedriul al Surfing Hill e dall’enorme StrizzaCool fino allo spaventoso Black Hole. Inoltre dispone di un’ampia Piscina a Onde e ben 3 aree dedicate a giochi d’acqua!

Il parco acquatico ha il massimo dell’attenzione per i vostri bambini, in quanto vi offre ben tre zone bimbi con piscine attrezzate e scivoli dove l’altezza massima dell’acqua è di 50 cm. L’area bimbi più importante e ampia è l’Arca Beach dove si trova l’Arca di Noè sula quale i bambini possono avventurarsi fino a scendere nella piscina antistante, attraverso i bellissimi 4 scivoli azzurri, 3 scoperti e 1 chiuso.

La promozione disponibili sul sito di Aquafan permette agli interessati di risparmiare sui biglietti con uno sconto fino al 24%, in base alla soluzione scelta. Potrete scegliere quale acquistare in base alle vostre esigenze e, soprattutto, al budget di una famiglia, di una coppia di innamorati e di un gruppo di amici.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!