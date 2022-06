Se state cercando un dispositivo tech o un elettrodomestico nuovo a un prezzo d’occasione, vi consigliamo di non lasciarvi scappare le offerte del Black Friday estivo disponibili da Mediaworld. Nella sezione aderente alla promozione potrete trovare davvero di tutto, da smartphone e tablet fino a lavastoviglie e frigoriferi in ribasso anche del 48%!

Per facilitare la vostra ricerca, Mediaworld ha creato delle comode sottocategorie tra cui Telefonia, Computer e Smart Home, TV e la fantastica Apple Days. Poiché stiamo parlando di promozioni particolarmente valide e convenienti, vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile.

Nella sezione Apple Days avrete la possibilità di scegliere tra numerosi articoli dell’acclamato brand Californiano. Tra i prodotti più scontati in assoluto c’è indubbiamente l’iPhone 12 da 64GB nella colorazione Red, disponibile a soli 649,00€ invece di 839,00€, in ribasso addirittura del 22,65%! Pur non essendo l’ultima uscita firmata Apple, questo smartphone è tra i più potenti, veloci e robusti che potrete trovare sul mercato e per il momento gode davvero di un eccellente rapporto qualità/prezzo. Grazie al suo chip superpotente, alla velocità del 5G e un ottimo sistema a doppia fotocamera pensato per scattare foto assolutamente impeccabili in qualsiasi condizione di luce, sarà in grado di soddisfare tutte le vostre necessità. In più, potrete registrare i vostri video senza perdere nemmeno una sfumatura, il tutto grazie ai 700 milioni di colori garantiti dalla funzione Dolby Vision.

Inoltre la resistenza del Ceramic Shield, ovvero il vetro più robusto mai utilizzato per uno smartphone, vi permette di stare tranquilli anche in caso di caduta, riuscendo a ridurre drasticamente i danni da ammaccatura e i graffi. Non meno importante, l’iPhone 12 è dotato di un eccellente display OLED che vi permetterà di osservare video, film e serie tv in una qualità impareggiabile, raggiungendo una gamma colori più ampia della maggior parte degli smartphone sul mercato e senza affaticare il vostro sguardo.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo uno dei tantissimi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina Mediaworld dedicata.

