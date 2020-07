Arrivano le offerte della Settimana dell’elettronica su Amazon

Una nuova straordinaria offerta ha preso il via su Amazon, con sconti davvero imperdibili per chiunque sia alla ricerca di offerte folli nell’ambito della tecnologia! Sul portale, infatti, ha preso il via la “Settimana dell’elettronica”, ovvero una tornata di sconti che Amazon sta dedicando alla tecnologia a 360 gradi, sia essa per il tempo libero, come è il caso di droni, macchine fotografiche e simili, sia per quella in uso tutti i giorni con smart TV, smartphone e affini.

Le offerte sono numerose e si avvicenderanno fino alla fine di questa settimana (domenica 19 luglio), con promozioni imperdibili e in continuo aggiornamento e con prezzi bassissimi su moltissimi brand di primo piano, come è il caso di Garmin, Sigma, Fujifilm, Xiaomi e Honor. Proprio quest’ultima, ad esempio, è protagonista della tornata di sconti estivi della “Honor Summer Sale”, una serie di offerte che Amazon ha riservato al produttore cinese e grazie alle quali potrete usufruire di vantaggiosissimi sconti su smartphone e smartwatch!

Tra le varie, vi segnaliamo ad esempio la promozione che riguarda l’ottimo e funzionale Honor MagicWatch 2, ultimo smartwatch prodotto dal brande, che nella sua forma base è venduto generalmente al prezzo di 169,99€, e che in occasione delle offerte della Settimana della tecnologia, è oggi disponibile a soli 138,05€!

Dalle linee morbide ed accattivanti, Honor MagicWatch 2 è uno smartwatch disponibile in due diverse varianti, una con quadrante da 46 mm, l’altra da 42 mm. Proprio quest’ultima è quella proposta da Amazon in sconto sebbene, va detto, al di la delle diverse dimensioni, i due modelli non si differenziamo per performance, offrendo la stessa gamma di funzionalità a prescindere dalle dimensioni. Perfetto per chi pratica sport, MagicWatch 2 dispone di un buon numero di sensori per tenere sotto controllo l’attività fisica (battito cardiaco e ossigeno nel sangue) e permette persino un’accurata analisi di sonno e stress che, in combutta con l’applicazione Honor Health, permette allo smartwatch di monitorare attentamente l’affaticamento durante una moltitudine di esercizi diversi, tutti accuratamente tracciabili dalla relativa app abbinata al dispositivo.

Munito di certificazione IP (i nostri test lo hanno dato vincente anche sotto l’acqua corrente), e resistente all’immersione fino a 50 metri di profondità, MagicWatch 2 si dimostra un dispositivo completo, piacevole da indossare e ricco di funzionalità il che, considerando già l’ottimo rapporto qualità/prezzo di partenza, lo ha posto subito in cima alla lista dei nostri smartwatch preferiti degli ultimi tempi, figurarsi al prezzo proposto oggi da Amazon, che per soli 138,05€ vi offre l’occasione di un acquisto comodo, veloce e garantito.

