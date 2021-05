Arrivano le offerte di GOG con sconti fino al 75% per lo Star Wars Day!

Come ben saprete, ogni 4 maggio si celebra a livello internazionale la famosissima saga di Star Wars, con gli appassionati della serie fantascientifica di George Lucas che si riuniscono per renderle onore. Un evento imperdibile per i fan e non solo, a cui ha deciso di partecipare anche il noto store GOG con una serie di grandi offerte su alcuni dei più iconici videogiochi dedicati al franchise. Il tutto fino al prossimo 6 maggio alle 14 in punto. Se siete interessati ad approfittarne fate insomma decisamente in fretta.

Tra i titoli in sconto fino al 75% su GOG possiamo trovare alcuni dei più classici giochi dedicati a Star Wars, come i primi due Battlefront e gli indimenticabili Jedi Knight. Come dimenticare poi la riuscita serie de Il Potere della Forza, con sia il primo che il secondo episodio che sono in forte offerta su GOG. Ottimo, infine, anche lo sconto sul simpaticissimo Lego Star Wars The Complete Saga, che può essere vostro a soli 4,19 euro.

I titoli in offerta su GOG per il Star Wars Day sono però anche molti altri. Potete dare un’occhiata alla lista completa seguendo comodamente il link qui sotto. Ma ricordate: tali offerte saranno valide solo fino al 6 maggio alle 14.

» Clicca qui per tutti i titoli in sconto per lo Star Wars Day su GOG «

La nostra selezione di offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!