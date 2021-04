Aspirapolvere Dyson V11 a meno di 500€ nelle offerte eBay

Dopo aver scoperto quali sono le migliori offerte odierne di Amazon, vogliamo portare alla vostra attenzione gli Imperdibili di eBay, ovvero una sezione del noto portale di compravendita in cui vengono scontati quotidianamente prodotti come smartphone, smart tv ed elettrodomestici fino a raggiungere tagli di prezzo dell’80%. Inoltre, il portale oggi vi permetterà di risparmiare un ulteriore 10% su svariati articoli per casa, riconoscibili tramite etichetta, utilizzando il codice sconto PROMOCASA21 al momento del pagamento.

Ad ogni modo, l’offerta più vantaggiosa che ci sentiamo di proporvi oggi è quella relativa all’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Torque Drive Extra che, probabilmente per la prima volta, viene proposto a soli 499,00€ e quindi sotto la soglia dei 500€. Il risparmio rispetto al prezzo precedente è di ben 100€, una cifra che permette a coloro che hanno sempre desiderato possedere uno dei migliori aspirapolvere del mercato di poter accedere con più facilità al prodotto e provare finalmente la tecnologia avanzata e la potenza aspirante di Dyson.

Come saprete, gli aspirapolvere Dyson vantano ottime prestazioni su qualsiasi tipo di pavimento e tappeti, grazie alla potenza della batteria a 7 celle, che vi assicurerà la massima potenza anche quando l’autonomia sta per esaurirsi, e dal motore che raggiunge i 125.000 giri al minuto, una forza aspirante che, da quanto sappiamo, non raggiunge nessun altro produttore di aspirapolvere.

Dyson V11 Torque Drive Extra non sarebbe uno dei migliori aspirapolvere senza filo se non fosse dotato di un’ingegneria acustica di alto livello, in grado di assorbire le vibrazioni e ridurre il rumore. Inoltre, all’interno vi è un sistema di filtrazione a 6 strati totalmente sigillato, capace di trattenere anche le particelle più piccole prima che vengano espulse dalla forza centrifuga. Il risultato è avere un’aria pulita anche dopo una lunga sessione di pulizia, la cui autonomia può arrivare fino a 60 minuti.

Dopotutto, gli aspirapolvere Dyson non avevano bisogno di presentazioni, ma volevamo sottolineare la bellissima occasione presente nelle offerte eBay, offerte che non si limitano solo a questo prodotto e per questo vi consigliamo di visitare la pagina promozionale, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su eBay, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

