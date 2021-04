Offerte del giorno Amazon: Microsoft Surface Laptop 3 disponibile con 350€ di sconto!

Se avete voglia di cambiare il vostro portatile con un modello più recente e performante, ma i prezzi dei prodotti di fascia alta vi sembrano un’esagerazione, allora sarete felici di sapere che, grazie alle offerte del giorno di Amazon, potrete risparmiare la bellezza di 350€ sull’acquisto dello splendido Microsoft Surface Laptop 3 da 15″, un notebook davvero ottimo che, dai suoi originali 1.399,00€, è oggi in sconto a 1.049,00€, ovvero uno dei prezzi più bassi di sempre per questo specifico modello!

Disponibile in diverse configurazioni, Surface Laptop 3 è disponibile in diverse configurazioni, e può essere equipaggiato sia con un processore Intel Core Ice Lake di decima generazione, sia con un processore AMD Ryzen di terza generazione. In ambo i casi, si tratta di un notebook versatile, potente e perfetto per il lavoro in mobilità, visto il suo design sottile ed il suo peso di appena 2.85 kg che, considerata la diagonale del display, non sono poi molti.

Oltre alle due diverse configurazione della CPU, Surface Laptop 3 offre inoltre una personalizzazione per ci che riguarda altre delle sue caratteristiche interne, come l’SSD, che può essere scelto fino ad un massimo di 1TB, e la memoria RAM, che arriva ad un massimo di 16GB DDR4 o LPDDR4x. Per ciò che riguarda questa promozione, tuttavia, è il Surface Laptop 3 con processore AMD Ryzen 5 3580U ad essere in sconto, al cui processore si aggiungono 8 GD di RAM ed un SSD da “soli” 128 GB di archiviazione dati.

Al netto di ciò, si tratta comunque dello stesso (ed eccellente) portatile di cui vi abbiamo parlato poco più su, eccezionale sia in termini di performance che di qualità costruttiva e, pertanto, un affare da non lasciarsi davvero scappare, specie qualora siate alla ricerca di un notebook al top della gamma, venduto ad un prezzo ridicolmente basso. Ovviamente, Surface Laptop 3 rappresenta certamente uno dei migliori affari che possiate fare nella giornata di oggi, ma non è l’unico! Ecco perché vi suggeriamo di consultare la nostra selezione di prodotti in sconto consigliati, nonché la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!