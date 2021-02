Assassin’s Creed Valhalla e tanti altri giochi in sconto fino al 80% sull’Ubisoft Store per il capodanno cinese!

Come ben saprete in questi giorni si festeggia il capodanno cinese e, proprio per rendere onore a tale festività, Ubisoft ha deciso di lanciare sul proprio store una lunga carrellata di sconti, con numerosi videogiochi in offerta fino al 80%. Assassin’s Creed, Watch Dogs, Steep, The Crew e molte altre ancora: praticamente ogni serie di videogiochi della celebre casa transalpina è ora in sconto, ma solo fino al prossimo 22 febbraio alle ore 17:00. Insomma, se siete ancora incerti sul cosa regalare a San Valentino, queste offerte potrebbero aiutarvi a trovare il dono giusto!

A rendere il tutto più interessante è che per ancora due giorni, ossia fino al 12 febbraio, è possibile ottenere un ulteriore e graditissimo sconto sui prodotti già in offerta usando il codice “LUNAR15″. Con tale codice si potrà ottenere un 15% di sconto extra su ogni prodotto dell’Ubisoft Store, tranne i preorder, la valuta virtuale, il merchandise e l’abbonamento Ubisoft+. Se siete interessati a qualche offerta, potete quindi farla vostra fino a venerdì risparmiando un ulteriore 15%. Non male, no?

Come se tutto questo non bastasse, Ubisoft ha inoltre deciso di offrire in modo totalmente gratuito fino al 16 febbraio Assassin’s Creed Chronicles China per PC. Si tratta del primo episodio della serie spin-off Chronicles della celebre saga di Assassin’s Creed, che ci permette di immergerci in una bellissima Cina di diversi secoli fa. Un titolo da non perdere, soprattutto ora che è disponibile in modo assolutamente gratuito.

Se siete interessati a dare un’occhiata alla lista completa di offerte dell’Ubisoft Store per il capodanno cinese potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto. Non dimenticate poi che fino al 12 febbraio potete ottenere un ulteriore 15% di sconto utilizzando il codice “LUNAR15”!

» Clicca qui per tutti i giochi in sconto fino al 80% sull’Ubisoft Store «

