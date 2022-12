Siamo ormai nel pieno del periodo natalizio, e se ancora non l’avete fatto, è decisamente giunto il momento di pensare ai regali da mettere sotto l’albero. Fortunatamente, tantissimi store stanno proponendo offerte su migliaia di articoli così da farci risparmiare sull’acquisto dei doni, e in prima linea c’è ovviamente Amazon; in particolare, se siete alla ricerca di un paio di auricolari eccellenti, oggi è disponibile una promozione davvero imperdibile.

Gli auricolari wireless Huawei FreeBuds 4 sono infatti attualmente in sconto a soli 79,90€ invece di 129,00€; si tratta del prezzo più basso di sempre per questo articolo dalla qualità davvero incredibile, quindi è il momento migliore per acquistarlo, ricevendolo a casa prima di Natale!

I FreeBuds 4 si distinguono dagli altri auricolari wireless per il suono ad altissima risoluzione: il driver dinamico LCP da 14,3 millimetri collocato dentro ogni cuffia garantisce un’esperienza di ascolto incredibile, e grazie all’innovativa tecnologia di cancellazione del rumore sarete completamente immersi nei vostri brani preferiti, isolandovi dall’ambiente circostante anche se è rumoroso.

Il design delle cuffiette è stato ideato appositamente per aderire all’orecchio alla perfezione, regolandosi in modo ottimale ogni volta che vengono indossate; inoltre, il peso di appena 4,1 grammi ciascuna le rende incredibilmente confortevoli. Anche dopo ore di utilizzo non sentirete alcun fastidio, anzi, quasi non vi accorgerete di averle addosso! Anche la custodia di ricarica è stata creata con grande attenzione, dato che la forma circolare, più piccola e leggera rispetto ai modelli precedenti, la rende ancora più facile da portare con sé e infilare in qualsiasi tasca o borsa.

Infine, è possibile accoppiare i FreeBuds 4 con più dispositivi contemporaneamente: è sufficiente aprire la custodia per collegarli con smartphone, tablet, PC e molto altro, passando senza problemi da uno all’altro con un semplice tocco. Potrete poi gestire comodamente la riproduzione dei brani che state ascoltando e delle chiamate in arrivo tramite dei semplici controlli gesture che possono essere attivati su entrambi gli auricolari, così da non dover tirar fuori il cellulare e continuare l’ascolto senza interruzioni.

Insomma, gli auricolari FreeBuds 4 di Huawei sono tra i migliori in assoluto nel mercato, quindi non possiamo che consigliarvi l’acquisto, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro suggerimento è quello di approfittare dello sconto il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili, proprio per l’altissima qualità del prodotto, potrebbero esaurire ancor prima.

