Auricolari Mi True Basic 2 a meno di 19 euro su eBay!

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le migliori offerte odierne su Amazon, è arrivato ora il momento di proporvi anche quelle che sono le proposte “Imperdibili” di eBay che, anche in questa prima settimana del nuovo anno, ci hanno deliziato con una vasta gamma di articoli in sconto tra cui smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, abbigliamento, videogiochi, strumenti per l’allenamento in casa e non solo! Il tutto, come sempre, con sconto davvero molto concorrenziali, ed in grado persino di tagliare i prezzi fino al 70%!

Una selezione vasta e variegata, nella quale spiccano nella giornata di oggi un gran numero di prodotti a prezzi imperdibili, come è il caso degli ottimi auricolari Mi True Earbuds Basic 2, che adesso potrete acquistare a 18,90€ anziché a 35,00€! Questi piccoli ed incredibilmente leggeri auricolari (appena 4 grammi ciascuno), vengono venduti assieme alla custodia di ricarica magnetica realizzata con un particolare ed intrigante design, e caratterizzata da dimensioni ridotte che ne garantiscono una comoda tascabilità. Grazie inoltre alla funzione di ricarica rapida, potrete essere pronti ad ascoltare la vostra musica in appena 1 ora di ricarica, con la garanzia di ben 12 ore di ascolto! Progettate per la massima comodità, le Mi TrueEarbuds Basic 2 sono disegnate con una particolare struttura ergonomica di ogni cuffia, che ne garantisce una massima vestibilità anche durante le attività movimentate come la corsa o la bicicletta, rendendole quindi una buona alternativa anche per gli sportivi.

Infine, segnaliamo che le Mi True Earbuds Basic 2 sono anche dotate di riduzione del rumore ambientale intelligente DSP e della presenza di un’unità audio da 7,2 mm, capaci di offrire un suono immersivo, potenziando tutte le frequenze, mentre grazie alla loro connessione bluetooth 5.0 riescono a mantenere un funzionamento ottimale anche a 10 metri a distanza dalla sorgente. La semplicità è la parola d’ordine per quanto riguarda gl Mi True Earbuds Basic 2 perché già dopo il primo collegamento basterà estrarli dalla custodia per far si che si colleghino in automatico con i dispositivi associati, e per controllare tutte le funzioni di cui dispongono come la gestione delle chiamate, il play e persino l’attivazione di Google Assistant basta interagire con il pratico pannello a sfioramento.

Gli auricolari Mi True Earbuds Basic 2 sono quindi un prodotto molto valido che, venduto a meno di 19 euro, rappresentano comunque solo uno dei tantissimi acquisti consigliati oggi su eBay visto che, come detto in apertura, il portare è ancora molto florido di opzioni di acquisto a prezzi vantaggiosi. Ecco perché, come sempre, il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Ciò detto, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di questo fine settimana, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

