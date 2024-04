Auto da Corsa e Trasportatore LEGO: PREZZO TOP di soli 24€!

L'offerta su Amazon per l'Auto da Corsa e Trasportatore LEGO è una fantastica occasione da non perdere! A soli 23,99€ anziché 29,99€, questo set è un'opzione ideale per bambini dai 6 anni in su che amano i veicoli e l'emozione delle gare. Con 328 pezzi, include tutto il necessario per costruire un dettagliato camion trasportatore e un'auto da corsa, insieme alle minifigure di un pilota e di un camionista.

Auto da Corsa e Trasportatore LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set non solo offre ore di divertimento, ma stimola anche la creatività e le abilità manuali dei bambini mentre costruiscono e giocano. La possibilità di combinare questo set con altri della serie LEGO City aggiunge ulteriori opportunità per l'immaginazione e il gioco creativo.

Con una rampa funzionante sul camion per caricare e scaricare l'auto da corsa, il realismo è garantito, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente e interattiva. Inoltre, l'app LEGO Builder fornisce una guida in 3D per esplorare i modelli, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco.

Sia che si tratti di un regalo per un bambino o di un acquisto per arricchire la collezione LEGO, questo set offre un valore educativo significativo, promuovendo lo sviluppo delle capacità motorie e la narrativa creativa

Vedi offerta su Amazon