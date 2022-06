Se vi piacciono le grigliate all’aperto, saprete che i barbecue sono un’ottima soluzione per cuocere carne e pesce. Se il barbecue è un’attività per voi abituale e volete una soluzione stabile e che si amalgami bene con il vostro giardino, i barbecue a muratura sono senza dubbio la soluzione migliore per voi. La struttura a muratura, infatti, li rende esteticamente molto più appariscenti e resistenti rispetto alle soluzioni elettriche, a gas e a carbonella, ponendosi come i barbecue perfetti per chi dispone di grandi giardini.

Nonostante i barbecue a muratura possano essere costruiti manualmente, conviene quasi sempre acquistare una soluzione già pronta, dal momento che il risparmio non è così alto da preferire la realizzazione fai da te, soprattutto se si ha poca dimestichezza con queste cose. Affidarsi al mercato, inoltre, significa poter valutare numerose proposte, con la possibilità di scegliere il modello che più si adatta al proprio giardino.

Se pensate che un barbecue a muratura sia composto solo dalla base per la griglia vi sbagliate, visto che i modelli più all’avanguardia si arricchiscono quasi sempre di un tavolo di preparazione, di una canna fumaria e ovviamente di design accattivanti. Alcune soluzioni, inoltre, sono progettate per essere efficienti sia tramite la classica cottura a carbonella sia tramite quella a legno. Non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo quali sono i migliori barbecue a muratura, tenendo in considerazione non solo i fattori citati pocanzi ma anche il rapporto qualità/prezzo che, per l’utente finale, è sempre importante.

I migliori barbecue a muratura

Sarom Porto New

Diamo il via alla nostra selezione prodotti partendo da quello che è forse il modello più essenziale, ossia provvisto solo delle caratteristiche indispensabili per far sì che possiate organizzare una bella grigliata. Il Sarom Porto New è ottimo in tal senso e si colloca tra i barbecue più abbordabili per chi vuole spendere poco. Servono infatti meno di 300 euro per portarselo a casa. Questo barbeuce misura 160 x 51 x 97 cm con un peso di oltre 250kg. Il prodotto arriva smontato ma ed è tra i più compatti sul mercato, adatto quindi anche per i possessori di piccole zone verdi. La colorazione è grezza, il che vuol dire che potrete pitturare il barbecue secondo i vostri gusti personali. Essendo progettato pensando all’essenziale, questo modello non è il massimo in termini di design, ma presenta un’ampia base d’appoggio laterale, che potrete sfruttare per accostare accessori e cibo. Ottimo dal punto di vista della versatilità, dato che il Sarom Porto New vi permetterà di eseguire una cottura a carbonella o a legna. Segnaliamo infine che le dimensioni della griglia sono di 67 x 40 cm e che quest’ultima è regolabile in 3 altezze.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Lineavz Monopoli

Se cercate un barbecue a muratura altrettanto compatto ma dalla struttura verticale, il Lineavz Monopoli è sicuramente quello più adatto a voi. Le dimensioni della struttura sono di 79 x 45 x 157 cm, mentre sono di 67 x 40 cm quelle relative a piano cottura, che viene protetto da un eventuale pioviggine da un piccolo tettuccio, anch’esso realizzato a muratura. La peculiarità del tetto, abbinata alle due colorazioni della struttura, fa sì che questo barbecue sia adatto a chi vuole una soluzione attenta al design, con la possibilità di tenere al riparo la legna o altri accessori, grazie a uno scomparto inferiore. La cottura può avvenire sia a legna che a carbonella, e il fatto che non necessita di alcun lavoro di finitura lo rende tra i migliori barbecue a muratura, dotato inoltre di una serie di accessori inclusi nel prezzo.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Lineavz Maiorca

Rimanendo in casa Lineavz, tra i brand più noti per quanto concerne i barbecue a muratura, il modello Maiorca è un’altra ottima soluzione rivolta a chi cerca un barbecue dal design raffinato e curato, oltre alle tipiche caratteristiche che vi permetteranno di cuocere in modo ottimale carne e pesce all’aperto. Questo modello è realizzato con un impasto speciale a base di graniglia di marmo, che lo rende utilizzabile sia per chi preferisce la cottura a legna, sia per chi è solito affidarsi alla carbonella. Le dimensioni della struttura sono di 114 x 76 x 206 cm, il che lo rende leggermente più grande rispetto al modello Monopoli. Il piano cottura, invece, rimane di 67 x 40 cm perché viene lasciato spazio a un piccolo piano d’appoggio, situato attorno alla struttura. Nonostante non presenti una vera e propria canna fumaria, la parte superiore è studiata affinché i fumi vengano convogliati in alto, diminuendo così il rischio di rimanere avvolti dal fumo durante le varie fasi di cottura.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Edilmark Fireplace Barbecue 70

Se vi piace la struttura di Lineavz Maiorca ma cercate una soluzione un pochino più grande, la proposta di Edilmark sotto forma di Fireplace Barbecue 70 sarà quella più adatta alle vostre esigenze di cottura. Oltre alle dimensioni più generose, anche la griglia gode di un piano cottura più grande, di dimensioni pari a 70 x 50 x 54cm. L’intera struttura invece ingombra 120 x 87 x 241 cm, con il peso che supera la soglia dei 600kg. Questo barbecue a muratura è realizzato totalmente in refrattario, un materiale atto a resistere alle alte temperature senza subire alterazioni notevoli e viene accompagnato con una graticola raccogli sugo e con un brucialegna. Per quanto riguarda la cottura, il produttore dichiara soltanto quella a legna.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Palazzetti New Zeland

Il Palazzetti New Zeland si colloca in cima alla nostra selezione prodotti relativa ai barbecue a muratura e i motivi sono sotto gli occhi di tutti. Si tratta di una soluzione che, in termini di design, non ha paragoni, piazzandosi due o tre passi in avanti rispetto alle proposte precedenti. Le differenze si vedono anche nel prezzo che, per ovvi motivi, è molto più alto rispetto alla media, ma vale la pena sottolineare che siamo di fronte a un prodotto davvero lussuoso, in grado di dare nuova vita al vostro giardino o porticato. Oltre per la sua modernità, il Palazzetti New Zeland si differenza dagli altri per il fatto di includere un forno a legna, munito di porta e termometro. Una soluzione completa dunque, perfetta sia per gli esperti della cottura alla griglia, sia per chi si approccia per le prime volte a questo tipo di cottura.

VEDI SU LOREY MERLIN

Come scegliere un barbecue a muratura

Ora che abbiamo scoperto quali sono i migliori barbecue a muratura con cui organizzare bellissime grigliate all’aperto durante la primavera e l’estate, è giunto il momento di identificare i fattori che fanno sì che una soluzione di questo genere sia valida o meno e ciò, ovviamente, dipenderà dalle vostre esigenze. Scopriamo di seguito quali sono!

Tipologia

I barbecue a muratura possono essere progettati per offrire il meglio tramite la cottura a carbonella e a legna, o entrambe se il prodotto lo permette. I modelli più importanti e all’avanguardia, come quelli da noi citati in questo articolo, offrono quasi tutti la possibilità di cuocere sia a legna che a carbone, accontentando così le varie preferenze delle persone. Le differenze tra i due metodi di cottura si trovano nel fatto che la legna è tendenzialmente più difficile da accendere e da mantenere costante, motivo per cui viene considerata dagli esperti di grigliate come la migliore per cuocere carne e pesce. Inoltre, se la qualità della legna è buona, quest’ultima aiuterà la grigliata a essere più saporita, soprattutto se parliamo di carne. La cottura a carbonella, invece, ha il vantaggio di essere molto più semplice, sia da accendere che da gestire, rendendola ideale per chi è alle prime armi. Dal punto di vista della soddisfazione, però, non raggiunge la qualità tipica di una cottura a legna, nonostante la maggior parte delle persone non noti la differenza. Sta quindi a voi scegliere il barbecue a muratura più adatto per i vostri scopi, anche se ovviamente la soluzione migliore è acquistare un modello adatto sia per la cottura a legna che a carbonella.

Dimensioni

Dopo aver considerato qual è il metodo di cottura più adatto per i propri gusti, occorre valutare le dimensioni della struttura, sia quelle esterne che quelle relative alla griglia. Le dimensioni devono essere scelte non solo in base a quanta carne e pesce si pensa di cuocere, ma anche e soprattutto dallo spazio che si può dedicare al barbecue a muratura. A differenza delle soluzioni elettriche, a gas e a carbonella, infatti, i modelli a muratura sono pensati per non essere più spostati una volta installati. Al tempo stesso, anche la futura manutenzione dovrà essere eseguita nel posto di installazione, quindi se avete un giardino di piccole dimensioni consigliamo di optare per un modello che non si espanda troppo in orizzontale. In questo caso, le dimensioni della griglia e del relativo piano d’appoggio saranno ovviamente inferiori, pertanto dovrete trovare un buon compromesso. Se invece non avete problemi di spazio, allora siete liberi di acquistare barbecue a muratura di dimensioni generose, beneficiando così della possibilità di organizzare grigliate con un numero elevato di persone.

Accessori

Acquistare un barbecue a muratura ricco di accessori può trasformare un normale hamburger all’aperto in un’esperienza culinaria completa, ed ecco perché è importante controllare la presenza di eventuali accessori, anche se i produttori tendono a includere nel prezzo solo griglie e poco altro. Tuttavia, dare un’occhiata approfondita alla parte accessori del prodotto che state valutando non vi costerà nulla, se non pochi minuti del vostro tempo. Oltre a migliorare l’esperienza di cottura, gli accessori renderanno la vita più facile per chi è alle prime armi, creando un’area di preparazione del cibo con tutto ciò che serve per preparare un’ottima grigliata. Una pietra refrattaria, ad esempio, potrebbe aiutarvi a essere più creativi durante la preparazione e la cottura, mentre i kit di pulizia aiuteranno a mantenere il barbecue a muratura in ottimo stato. A tal riguardo, suggeriamo caldamente di procurarvi, qualora non sia incluso nell’offerta, una copertura dedicata, da usare ogni volta che si smette di usare il barbecue. Nonostante le soluzioni a muratura siano progettate per resistere alle intemperie, i materiali sono sempre soggetti all’usura, pertanto il barbecue trarrà senza dubbio beneficio da una copertura, soprattutto durante i mesi invernali.

Design

Nonostante la parte relativa al design sia quasi sempre soggettiva, nel caso dei barbecue a muratura vi sono alcuni accorgimenti che, se presenti, faranno la differenza non solo in termini di bellezza estetica ma anche di cottura. Stiamo parlando dei modelli dotati di cappa e canna fumaria, che risultano avere prestazioni di cottura migliori rispetto alle soluzioni sprovviste di questi accorgimenti, grazie a una minore dispersione del calore. Questi modelli, in aggiunta, offrono una barriera protettiva dal fumo, che spesso e volentieri affumica tutti quelli che si trovano nelle immediate vicinanze. A meno che non cerchiate una soluzione compatta, consigliamo quindi di optare per un barbecue dotato di queste accortezze.

Come prendersi cura di un barbecue a muratura

Abbiamo ripetuto più volte che un barbecue a muratura è progettato per essere resistente, ma ciò non significa che non dovrete preoccuparvi della manutenzione, che rimane importante per la salvaguardia dei materiali e, di conseguenza, per l’intera struttura. Innanzitutto occorre pensare alla griglia, dato che è la parte del barbecue sottoposta alla maggior sporcizia. Per pulirla potete usare prodotti specifici per il barbecue o alcuni dei rimedi che siete solito eseguire in casa, tra cui mescolare il succo di limone con acqua calda, per poi strofinare la griglia con una spugna finché non vi libererete del grasso. Al posto del limone potete usare anche il bicarbonato, che possiede ottime capacità di assorbire il grasso, così come l’aceto di miele, che dovrete però prima bollire in una pentola.

Una volta completata la pulizia della griglia, dovreste pensare alla cenere che, spesso, viene rimossa in modo scorretto, versando acqua quando le fiamme sono ancora alte. Questo metodo è sbagliato perché dovreste prima attendere che le ceneri siano ben estinte o comunque quando rimane pochissimo carbone. Un metodo intelligente per velocizzare lo spegnimento delle fiamme è quello di separare le parti ancora calde da quelle fredde, in modo che la fiammella si spenga per mancanza di ossigeno. Per ottenere una pulizia ottimale, la zona delle ceneri dovrebbe poi essere trattata con acqua e sapone liquido, strofinando con una certa forza affinché il barbecue non rimanga del tipico colore bruciato.

Se avete un barbecue a muratura dotato di cappa e canna fumaria, dovete sapere che all’interno di queste si forma la fuliggine che, se non rimossa periodicamente, deteriorerà il barbecue. Rimuoverla è semplicissimo e ci sono svariati metodi efficaci che potete usare. Il più pratico è sicuramente quello di usare acqua pressurizzata, ma dovrete fare attenzione a eventuali crepe, che potrebbero espandersi qualora la pressione dell’acqua sia troppo forte. Come ultimo consiglio in merito alla manutenzione, vi ricordiamo di effettuare una buona verniciatura ogni paio d’anni, usando prodotti al quarzo o vernice idrorepellente per barbecue.