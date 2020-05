I migliori barbecue a gas, economici e premium

In queste settimane abbiamo portato sulle nostre pagine due guide dedicate ai migliori barbecue. La prima generica, che approfondisce quelli caratterizzati da un prezzo decisamente basso; mentre la seconda dedicata a quelli a carbonella, sia economiche che premium. In questo articolo, invece, vi presentiamo quelli che sono i migliori barbecue a gas.

Come abbiamo scelto i prodotti? Niente di più semplice! Innanzitutto, abbiamo filtrato quelli compatibili con la spedizione veloce di Amazon Italia, e successivamente abbiamo selezionato i migliori della categoria, vale a dire che garantiscono una buona tenuta nel tempo e soprattutto dotati di ottime funzionalità dal punto di vista della struttura.

Prima di passare alla rassegna dei barbecue, è doveroso sottolineare che il nostro punto di riferimento resta Amazon Italia. Inoltre, tutti i prodotti selezionati sono stati approvati dai nostri redattori, dopo una consueta grigliata con amici e parenti.

I migliori barbecue a gas

Campingaz Expert Plus

Iniziamo ufficialmente questa guida con un prodotto progettato da Campingaz, che prende il nome di Expert Plus. Si tratta di un barbecue a gas di fascia bassa, dotato di due bruciatori in acciaio allumato ad alte prestazioni (circa 7 kW) con accensione piezoelettrica, che garantisce una distribuzione uniforme del calore su tutta la griglia cromata 50 x 30 cm. La griglia, inoltre, può essere coperta grazie ad un comodo coperchio in acciaio con finestra e termometro. Come se non bastasse, l’Expert Plus di Campingaz può essere trasportato facilmente grazie a due comodi ripiani pieghevoli e alle due ruote bloccabili. Il prezzo di vendita di questo articolo è di circa 110 euro.

» Clicca qui per acquistare Campingaz Expert Plus

Sochef Saporillo BBQ

Da Sochef arriva un barbecue a gas da non sottovalutare perché rappresenta un ottimo prodotto al prezzo a cui è venduto. Entrando nelle specifiche tecniche, questo barbecue dispone di un sistema di cottura a pietra lavica, bruciatori in acciaio inossidabile con una potenza pari a 7,2 kW e da una griglia smaltata di dimensioni pari a 50.6 x 35.6 cm. Inoltre è dotato anche di un indicatore di temperatura e da un telo copri bombola. Come precisato poc’anzi, il prezzo rappresenta uno degli aspetti più interessanti di questo articolo, infatti è disponibile a circa 140 euro. Non male per le dotazioni e per la qualità della struttura.

» Clicca qui per acquistare Sochef Saporillo BBQ

Campingaz Adelaide 3

Sempre da Campingaz arriva un modello più performante rispetto al precedente Expert Plus, conosciuto come Adelaide 3. Questo barbecue si caratterizza da tre bruciatori in ghisa ad alte prestazioni, che possono raggiungere 14 kW. Per quanto concerne le opzioni di cottura, oltre alla griglia, è presente una piastra in ghisa smaltata divisa in 2 parti da 60 x 46 cm. La struttura, invece, è stata realizzata interamente in metallo e legno. Come se non bastasse, ci sono due ruote bloccabili che rendono questo barbecue adatto a qualsiasi posto ed esigenza. Insomma, per poco più di 200 euro è davvero difficile chiedere di meglio!

» Clicca qui per acquistare Campingaz Adelaide 3

Sochef Mistergusto BBQ

Appartenente alla scuderia Sochef, il barbecue a gas Mistergusto si presenta con una serie di funzionalità da non sottovalutare per creare una sana grigliata con amici e parenti. Questo articolo, infatti, possiede un sistema di cottura a diffusione, e riesce ad erogare ben 11 kW di potenza attraverso i suoi tre bruciatori in acciaio inossidabile. L’area di cottura è di ben 64 x 44 cm, suddivisa in tre griglie in acciaio smaltato. Oltre a tutto questo, sono presenti anche un coperchio in acciaio con maniglione, un indicatore di temperatura e una dispensa centrale con anta ed alloggio per la bombola. Se siete interessati, potete trovare questo BBQ a 320 euro circa.

» Clicca qui per acquistare Sochef Mistergusto BBQ

Char-Broil Advantage Series 245S

Tra le migliori soluzioni di questo segmento di mercato, c’è il Char-Broil Advantage Series 245S, un barbecue di fascia alta che si contraddistingue per la sua struttura elegante e minimalista. Il sistema di cottura è basato sulla tecnologia tru-infrared, che permette una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi cotti decisamente meglio e un consumo di gas inferiore del 30%. Non mancano, inoltre, una griglia smaltata e un piano di lavoro in ghisa. Infine, sono disponibili tre varianti di questo prodotto, da due, tre e quattro fuochi. Il prezzo è a partire da 360 euro!

» Clicca qui per acquistare Char-Broil Advantage Series 245S a due fuochi

» Clicca qui per acquistare Char-Broil Advantage Series 245S a tre fuochi

» Clicca qui per acquistare Char-Broil Advantage Series 245S a quattro fuochi

Char-Broil Performance Series T47G

Come ultimo prodotto di questa guida troviamo il Char-Broil Performance Series T47G, un vero campione per questo settore. Si tratta a tutti gli effetti di un barbecue performante, caratterizzato da un sistema di cottura basato sulla tecnologia TRU-Infrared. Come se non bastasse, è caratterizzato da fuochi frontali e laterali per consentire una migliore dispersione del calore rendendo i cibi ancora più succulenti. Rispetto alle altre soluzioni, questo T47G possiede uno scaldavivande per tenere al caldo il cibo cotto, oppure ideale per panini, hamburger o baguette. Ci sono anche dei ripiani laterali, e sono presenti quattro ruote di cui due bloccabili per garantire la massima stabilità. Passiamo al nodo prezzo poiché questo articolo è venduto a 720 euro circa!

» Clicca qui per acquistare Char-Broil Performance Series T47G