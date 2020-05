I migliori barbecue economici, elettrici ed a carbonella

Nella stagione primaverile (come in quella estiva) le grigliate rappresentano un’ottima occasione per trascorrere un po’ di tempo con le persone che amate, per socializzare e divertirsi. Siete dunque alla ricerca di uno o più barbecue economici per organizzare grigliate con amici e parenti? Questo è sicuramente il posto giusto per trovare ottimi prodotti a prezzi relativamente bassi.

Come abbiamo scelto i barbecue presenti in questa guida? Innanzitutto, abbiamo classificato tutti i prodotti per il loro prezzo, e successivamente abbiamo selezionato quelli che garantissero una buona tenuta nel tempo e che fossero anche realizzati con ottimi materiali, resistenti a qualsiasi agente corrosivo (come ruggine e ossigeno).

Prima di passare alla rassegna della nostra selezione è doveroso sottolineare che tutti i prodotti sono presenti su Amazon Italia e contrassegnati dal bollino Amazon Prime. Di conseguenza, tutti i barbecue saranno consegnati in tempi piuttosto brevi se siete iscritti al servizio di abbonamento offerto dal colosso dell’e-commerce.

I migliori barbecue economici

UTTORA Portatile

Realizzato completamente in acciaio inossidabile, il barbecue progettato da Uttora si contraddistingue per la sua versatilità e per la sua capacità di essere trasportato in qualsiasi luogo, anche in quelli meno adatti a una grigliata. Le sue dimensioni sono particolarmente compatte, infatti parliamo di una griglia che misura 23,97 cm x 45,13 cm per soli 1,6kg. Inoltre, è stato progettato per resistere fino a 600 °C, e al tempo stesso include ai lati dei piccoli fori per far passare facilmente l’aria. Essendo un prodotto del segmento dei barbecue economici, il suo prezzo di vendita è di circa 25 euro.

GolWof Grill Pieghevole

Tra le migliori soluzioni economiche (in questo momento storico), il barbecue realizzato da GolWof potrebbe sicuramente fare al vostro caso, se siete desiderosi di passare un bel pomeriggio con i vostri amici o parenti. Il produttore assicura che i materiali utilizzati nella creazione di questa griglia sono resistenti alla corrosione, alle alte temperature e alla ruggine, e al contempo non sono facili da deformare. Le dimensioni della griglia (44 x 29 x 23 cm) la rendono adatta per 3-5 persone ed è completamente trasportabile grazie alle due piccole maniglie. Nella confezione di vendita sono anche presenti un tappetino nero, una clip e un pennello.

Blinky 7879040

Passiamo definitivamente ai barbecue tradizionali, ovvero quelli che si possono trainare grazie a due ruote. Il modello consigliato è quello realizzato da Blinky, e si tratta di un barbecue dotato di un piano cottura da 48.3 x 29 cm ed equipaggiato con due piani di lavoro in legno e da un telaio di sostegno con quattro gambe. Come se non bastasse, il design di questo prodotto permette di mantenere facilmente il ciclo dell’aria durante la cottura degli alimenti. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, questo barbecue di Blinky è disponibile a 50 euro circa, e rappresenta sembra ombra di dubbio un buono strumento per creare la giusta atmosfera con amici e parenti.

Dancook Grill

Da Dancook arriva una griglia compatta, adatta a qualsiasi situazione e postazione (da un normalissimo terreno alla poco confortevole sabbia). Le dimensioni di questo prodotto, come detto, sono particolarmente ridotte, vale a dire 36 x 56 x 37 cm con un piano di cottura che arriva a 42 cm x 25 cm, ideale per piccoli e grossi pezzi di carne e pesce. Il barbecue in questione inoltre ha una griglia cromata da uno spessore di 6 mm, e quattro livelli di cottura per controllare l’intensità del calore in maniera semplice ed efficace. Il suo prezzo ufficiale si aggira intorno alle 60 euro, ma potete trovarla in offerta su Amazon Italia.

Barbecue Port Camargue

Tra i migliori barbecue economici da giardino troviamo sicuramente il prodotto progettato da Garden Friend. Si tratta di un barbecue completamente in acciaio, equipaggiato da quattro piedi e da due ruote per il facile trasporto. Per quanto concerne la griglia, essa misura all’incirca 45 x 30 cm, garantendo così la massima resa per una grigliata da 3 a 5 persone. Inoltre, sono presenti due piani da lavoro (ciascuno posto ai lati del piano cottura) che permettono di avere a portata di mano condimenti e strumenti vari.

Severin PG 2792

Non abbiamo ancora inserito alcun prodotto con una griglia elettrica incorporata, ma è giunto il momento. Il barbecue in questione è il Severin PG 2792, che si presta perfettamente alle grigliate in giardino oppure sul balcone. Grazie alla serpentina che si adatta al piano cottura, questo prodotto riesce a distribuire efficacemente il calore. Inoltre, non produce troppi odori e non sviluppa nessun tipo di fumo, ma bisogna riempire la padella con acqua. Insomma, per poco meno di 90 euro, questo prodotto può davvero fare la differenza.

TecTake BBQ

Con un telaio robusto e facilmente trasportabile, il TecTake BBQ è uno dei barbecue economici adatto a qualsiasi occasione, che sia una piccola oppure una grande festa. Tra le caratteristiche del TecTake troviamo un termometro posto sul lato superiore, un sistema di alimentazione e scarico dell’aria regolabile e un bocchettone laterale per la regolazione dell’aria. Entrando nei dettagli tecnici, questo prodotto ha un’altezza di 123 cm, una larghezza di circa 85 cm e una profondità di circa 48 cm. Inoltre, l’intero barbecue è rivestito di uno strato protettivo in metallo e una vernice resistente al calore. Il prezzo di vendita? 100 euro “tondi tondi”, come si suol dire.

