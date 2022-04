Con il passare degli anni le nostre abitazioni sono diventate sempre più smart e intelligenti, ed è sempre più comune l’utilizzo della domotica anche in contesti all’apparenza semplici, come la gestione dell’illuminazione domestica. Se anche voi amate dare un tocco di luce sempre diverso e originale ai vostri locali, prestando attenzione anche al risparmio energetico, troverete sicuramente interessante l’offerta che Mediaworld propone sulla lampada Philips Hue Go.

Questa lampada da interni, portatile e ricaricabile, può essere utilizzata in ogni ambiente della vostra casa, grazie alle tante modalità di gestione della luce emessa e le sue funzioni smart, che le permettono di integrarsi con altri dispositivi di illuminazione Philips tramite Hue Bridge. Philips Hue Go è disponibile solo per oggi in offerta al prezzo di 59,99€, con uno sconto del 25% rispetto al suo normale listino di 79,99€.

Philips Hue Go può accompagnarvi per tutta casa grazie alla sua forma elegante, capace di adattarsi a ogni ambiente, diventando il centro dei vostri momenti di relax o fornendo un ulteriore punto luce quando ne avete bisogno. La durata della sua batteria consente di fare affidamento sulla sua luce per molto tempo, con una garanzia di 2,5 ore al massimo della luminosità, mentre sfrutta la connessione ai dispositivi smart, e di 18 ore in modalità lume di candela, ideale quando necessitate di una luce tenue d’accompagnamento, magari per muovervi in tranquillità la sera.

Pur trattandosi di una lampada smart, sono presenti comandi classici, ed è possibile regolare le sue impostazioni utilizzando il pulsante posto sulla sua parte posteriore. Basta premerlo in sequenza per scorrere tra le diverse impostazioni fisse, con la possibilità di scegliere anche tra le opzioni di un programma dinamico di effetti luminosi, che include gli scenari appositamente progettati per Lettura, Relax, Concentrazione e Energia. Per avere il massimo del controllo, potete utilizzare l’app dedicata dal vostro smartphone, che vi consentirà di gestire fino a 10 Philips Hue Go contemporaneamente.

Philips Hue Go è quel genere di prodotto che non tutti pensano sia adatto a loro, ma che una volta inserito nella propria casa offre una serie di funzionalità a cui diventa davvero difficile rinunciare, soprattutto quando vengono integrate nel sistema Hue Bridge di Philips. Se consideriamo poi che si tratta di un’offerta a tempo limitato, disponibile solo per la giornata di oggi, la proposta diventa ancora più interessante!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!