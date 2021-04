Bellissima Smart TV LG 4K da 75″ scontata a 999€ su eBay!

Se migliori offerte di Amazon e Mediaworld uscite in mattinata non hanno ancora saziato la vostra fame di occasioni online, ci riusciranno sicuramente gli Imperdibili di eBay. Sul portale, infatti, troverete sconti in grado di far calare i prezzi anche del 70%, con una scelta vastissima e variegata, che passa per smartphone, smart TV, videogiochi ed accessori per console e persino tanti strumenti per il giardinaggio.

Per ciò che concerne l’offerta di oggi, tuttavia, vogliamo segnalarvi la smart TV LG Serie UP 75006LC da 75 pollici, che potrete trovare ad un prezzo super conveniente, ossia scontata a 999€ contro i tipici 1.399,00€! Questa TV è composta da un sottile pannello ed una cornice quasi impercettibile, che combinati assieme danno un aspetto sofisticato a tutta la struttura e riesce ad amalgamarsi in qualsiasi ambiente, oltre che ad immergere completamente nelle scene riprodotte.

Trattandosi di uno schermo LG, la LG Serie UP 75006LC offre una qualità delle immagini con ben pochi competitor, in grado di riprodurre immagini con un livello di dettagli tale da sfiorare il fotorealismo, e con una varietà di colori incredibile, grazie alla speciale tecnologia Wide Color che coglie e valorizza anche le più piccole sfumature cromatiche. Inoltre, il potente processore QuadCore 4K presente nella LG Serie UP 75006LC elimina la distorsione ed il rumore da ogni soggetto, rendendo le immagini più vivide ed ottimizzando anche il contrasto e la risoluzione dei contenuti a schermo, portandoli ad un livello quanto più vicino a quello del 4K.

A rendere lo spettacolo ancor più sorprendente, c’è poi l’intelligenza artificiale LG, in grado di monitorare costantemente gli eventi a schermo, offrendo tutta una serie di feature aggiuntive che favoriranno la visione dei contenuti, specie degli eventi sportivi, grazie – ad esempio – alla possibilità di consultare i risultati dei match più interessanti senza nemmeno dover cambiare canale, e grazie ad un sistema di notifiche a schermo. Infine, LG ha ridisegnato completamente la schermata home di ThinkQ presente dentro le smart TV della Serie UP, rendendola più veloce, ed anche più semplice da controllare, permettendovi un accesso rapidissimo non solo ai contenuti, ma anche alle app ed alle piattaforme multimediali esterne, come ad esempio i portali di shopping come Amazon!

Insomma, come avrete capito la smart TV LG Serie UP 75006LC è ricca di feature interessanti, ed a questo prezzo rappresenta certamente un’occasione da non perdere, ben chiaro che si tratta comunque solo di una delle tante offerte che troverete negli Imperdibili di eBay, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata del portale, così da trovare quella giusta per voi. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su eBay, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

