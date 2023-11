Black Friday Amazon: acquista 2 Echo Show 5 al prezzo di uno!

Come saprete, non manca poi molto all'attesissimo Black Friday 2023, ed anche se Amazon non ha ancora ufficializzato quali saranno i suoi giorni dedicati alle offerte di fine anno, sono già diverse le offerte che lo store sta mettendo a disposizione dei suoi fedeli clienti, come del resto vi abbiamo raccontato proprio ieri con un articolo dedicato alle offerte già attive proprio sullo store.

Ebbene, oltre alle succitate, vi segnaliamo oggi l'arrivo di un'altra ottima promozione che, per altro, vede come protagonista la nuova edizione di un prodotto amatissimo (e vendutissimo) sulla piattaforma, ovvero lo splendido Echo Show 5, che grazie all'utilizzo del coupon ECHOSHOW5, può essere oggi acquistato nella formula 2x1, ricevendo quindi 2 dispositivi Echo Shoe 5 al prezzo di uno: appena 109,98€.

Echo Show 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Echo Show 5 è un dispositivo che è più di un classico smart speaker, e questo grazie alla presenza di un bellissimo schermo da 5", touch e dai colori brillanti. In tal senso, si tratta di un acquisto che, anzitutto, ci sentiamo di consigliare a chiunque si stia impegnando nell'allestire una rete domotica tra le mura domestiche.

Echo Show 5, infatti, proprio grazie al suo schermo può rappresentare uno smart hub perfetto per il controllo dei diversi dispositivi smart che si hanno in casa, a partire dalle classiche lampadine, sino a sistemi più complessi come elettrodomestici o sistemi di sorveglianza. A ciò, si aggiungono poi una serie di gradevoli funzioni come la riproduzione di notizie, musica, video e quant'altro sia nelle possibilità (ormai davvero infinite) di Alexa, il che rende questo piccolo dispositivo smart, davvero molto interessante per tantissime persone, anche non strettamente appassionate ai temi della domotica.

Per quanto riguarda il prezzo non ci sono dubbi: si tratta di un'offerta davvero ottima che, per certi versi, riporta questo Echo Show 5 di nuova generazione al prezzo più basso di sempre, pari a 54,99€, e registrato nel corso delle recenti Offerte di Settembre di Amazon. Con l'utilizzo del coupon che vi abbiamo segnalato, infatti, pagherete 2 Echo Show 5 al prezzo di 109,98€, ovvero esattamente 54,99€ l'uno. Certo, è vero che qui si è vincolati all'acquisto di 2 dispositivi, e non di uno, ma l'offerta è comunque ottima, sia perché Echo Show 5 è davvero un dispositivo eccezionale, sia perché una coppia, in fin dei conti, può tornare comoda per diversi motivi, specie qualora abbiate una rete domotica.

Tecnologicamente rivisto e miglioavanzato rispetto alle edizioni precedenti, Echo Show 5 è, insomma, un companion davvero ideale da tenere in casa, figurarsi averne 2! Per questo vi suggeriamo di approfittare subito del coupon messo a disposizione da Amazon, visitando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

N.B. Ricordati di utilizzare il codice ECHOSHOW5 nel carrello, così da usufruire dello sconto.

