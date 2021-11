Black Friday Carpisa, 30% di sconto + 50% di sconto sul secondo ordine

Black Friday significa tanti sconti e prezzi vantaggiosi su qualsiasi tipologia di prodotto, tra cui tutto ciò che riguarda anche borse e valigie, per qualsiasi necessità. Proprio per questo oggi vi segnaliamo alcuni articoli molto interessanti che potete acquistare a un prezzo scontatissimo sullo store Carpisa, non con una sola promo attiva, ma ben 2!

Vi spieghiamo meglio, Carpisa ha deciso di agevolare i vostri acquisti durante il Black Friday proponendo un primo sconto del 30% su tutti i prodotti che potrete trovare nella sezione apposita e una seconda offerta con il 50% di ribasso, applicabile però acquistando due prodotti e che verrà applicato all’articolo meno caro che state comprando!

Ma vediamo nel dettaglio alcuni dei best seller che potete trovare sullo store al momento, non solo borse o tracolle, magari da acquistare come regalo o da usare quotidianamente, ma anche valigie di ogni taglia: avrete così la possibilità di scegliere tra trolley di piccole, medie o grandi dimensioni, per essere sempre pronti a partire, con stile e il giusto spazio da sfruttare per i propri capi d’abbigliamento!

Le borse da tutti i giorni sono moltissime, una delle più convenienti è la Shopping – Glenda, il prodotto, realizzato a mano con stampa in rilievo, è acquistabile a soli 25,17€ contro i soliti 35,95€; come alternativa la Sacca – Iva a 20,97€ invece di 29,95€, si tratta di un modello con tracolla removibile e un ampio manico che permette un comodo trasporto nella vostra routine quotidiana.

Se volete usufruire sia del 30% di sconto sia del secondo 50%, perché non pensare all’acquisto di un’ottima valigia per qualsiasi evenienza? Tra le più vantaggiose vi segnaliamo il Trolley semirigido a 2 ruote a soli 41,95€, un bagaglio a mano di piccole dimensioni, realizzato in materiale resistente e dal design sportivo e giovanile, pensato per essere facile da portare con sé in viaggi poco impegnativi. Le proposte Carpisa sono moltissime e noi vi consigliamo caldamente di dare un’occhiata non solo ai prodotti che vi abbiamo citato, ma anche a tutto il parterre sullo store ufficiale!

Concludendo questo articolo, non solo vi consigliamo di dare uno sguardo a tutta la nostra selezione di articoli interessanti, qui in fondo, ma vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, per ricevere ogni giorno quelle che sono le migliori offerte relative a: offerte generiche, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

