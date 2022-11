Se state cercando scarpe e abbigliamento di ottima qualità, dallo streetwear fino alle calzature ideali per sport di vario genere, e vorreste portarle a casa a prezzo da Black Friday, vi invitiamo a dare uno sguardo allo store Foot Locker con ribassi mozzafiato. Per il momento, e solo fine a esaurimento scorte, potrete acquistare praticamente qualsiasi modello di scarpe con sconti fino al 50%!

I brand che aderiscono alla promozione in corso sono tantissimi: Vans, Nike, Adidas, Converse e molti altri ancora. Si tratta di sconti assolutamente imperdibili che vi consigliamo di sfruttare nei prossimi giorni, prima che i prezzi tornino quelli di sempre o che finiscano le unità a vostra disposizione! Dai grandi classici fino ai nuovi modelli, più stravaganti, troverete sicuramente le calzature perfette per voi.

Tra i modelli da non farsi assolutamente scappare durante questo periodo di super sconti, ci sono indubbiamente le Adidas Forum Bold, scarpe classiche, minimali e comode da indossare anche tutti i giorni. Potete acquistare queste calzature a soli 69,99€ invece di 109,99€ nella colorazione White-Black-Footwear White.

Queste sneaker Adidas sono fedeli alle radici del basket anni ’80, caratterizzate da elementi inconfondibili come la suola platform. La pelle premium e la raffinata stampa effetto pitonato sul celebre dettaglio a X sulla caviglia, le innalzano a un nuovo livello di stile, mentre la fodera in spugna e la suola rendono la camminata ancora più morbida. Potrete indossarle con i jeans o con il vostro outfit preferito.

Non meno importante, queste scarpe sono realizzate con materiale riciclato ottenuto da scarti di produzione, come i ritagli di stoffa, e da rifiuti domestici per ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione di materiali vergini.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Foot Locker dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!