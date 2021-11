Black Friday Monclick: gli sconti sono assurdi! Si arriva oltre il -60%!!!

I prezzi spettacolari del Black Friday 2021 sono arrivati anche su Monclick che, come qualsiasi altro e-commerce, ha fatto sì che i clienti potessero acquistare i migliori prodotti a cifre più che concorrenziali in questi ultimi giorni di novembre. La promozione del suddetto portale sarà valida fino al 28 novembre e fino ad allora potrete risparmiare non solo sulla migliore tecnologia ma sull’intero catalogo, con percentuali di sconto che superano persino il 60%.

Con tagli di prezzo così elevati, il Black Friday 2021 di Monclick vi permetterà di acquistare tutto quello che finora non era alla vostra portata e uno di questi potrebbe essere il televisore Samsung QE65Q80AAT da 65 pollici, un modello dotato di un pannello QLED tra i migliori in assoluto. Senza indugiare oltre, vi informiamo che siamo di fronte ad un risparmio di 900€, una riduzione che corrisponde ad uno sconto del 45% e che vi consentirà di portare a casa vostra questo fantastico televisore non più a 1.999,90€ ma a 1.099,90€.

Un’offerta pazzesca che, come detto, coinvolge uno dei migliori TV prodotti finora dal noto produttore coreano, dotato di caratteristiche tecniche che faranno sì che il Samsung QE65Q80AAT sia perfetto non solo per la visione di film e serie TV ma anche per giocare, magari con una delle console di ultima generazione. Collegando la smart TV a quest’ultima, infatti, il pannello si setterà nella modalità Motion Xcelerator Turbo+ e la frequenza di risposta arriverà fino a 120Hz, garantendo così un’esperienza di gioco eccellente.

La qualità delle immagini sarà perfetta a prescindere dalla modalità, merito del già citato pannello QLED che, su questo specifico modello, raggiunge valori HDR elevatissimi. Con il Samsung QE65Q80AAT, quindi, i colori saranno brillanti da ogni angolazione e potrete godere di neri profondi grazie alla matrice LED in-screen, la quale controlla ogni zona del pannello per far sì che i LED si attivino solo nella parte in cui è richiesta la luminosità.

Essendo un TV top di gamma, il pannello e le relative immagini non sono gli unici punti di forza, dato che il produttore ha lavorato duramente anche sul comparto audio, implementando non solo il supporto Q-Symphony ma anche di altoparlanti che sappiano riempire la stanza con un audio surround e, soprattutto, calibrato in base al posizionamento del televisore. Insomma, il Samsung QE65Q80AAT è un TV che saprà farsi apprezzare sia dagli amanti del cinema che dei videogiochi, e poterlo acquistare a 900€ in meno non è una cosa che capita tutti i giorni.

Ovviamente questa non è l'unica offerta disponibile sul portale, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina dedicata, anche se in calce abbiamo selezionato quelle che riteniamo essere alcune delle migliori offerte.

