Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 19 dicembre

Ogni anno noi di Tom's ci impegniamo per segnalarvi le offerte migliori, in modo da aiutarvi nella scelta dei regali di Natale. Quest'anno, però, abbiamo inaugurato una nuova tradizione: il nostro "Calendario dell'Avvento". Grazie a questa iniziativa, vi stiamo proponendo ogni giorno delle offerte particolarmente convenienti per accompagnarvi al fatidico 25 dicembre. Quest'oggi abbiamo selezionato per voi l'ottimo Huawei Watch Fit SE, uno smartwatch ricchissimo di funzioni che farà la gioia di chi ama tenersi in forma e monitorare il proprio stato di salute.

Venduto normalmente a 99,00€, quest'oggi può essere vostro a soli 69,00€, grazie allo sconto di 30,00€ rispetto al prezzo di listino. Si tratta quindi di un'occasione da non lasciarsi sfuggire, visto l'ottimo rapporto qualità/prezzo di questo prodotto che non ha nulla d invidiare ai migliori smartwatch in commercio, che sono anche ben più costosi.

Huawei Watch Fit SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Huawei Watch Fit Special Edition è perfetto per gli amanti dello sport e del fitness, grazie al suo GPS integrato che permette di monitorare i percorsi e le distanze; inoltre, dispone del monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue e dello stress: è quindi adatto a chi vuole tenere sempre sotto controllo la propria salute, grazie al monitoraggio del sonno e perfino del ciclo femminile.

Questo prodotto si distingue per l'eccezionale leggerezza (solo 21 g) e lo spessore ridotto di soli 10,7 mm, per cui è incredibilmente comodo da tenere al polso tutto il giorno. Il suo display AMOLED da 1,64" offre una risoluzione ad alta definizione, per una visualizzazione sempre molto chiara delle informazioni a schermo. Inoltre, il dispositivo è compatibile con Android e iOS, offrendo la possibilità di ricevere notifiche di chiamate e messaggi direttamente sul suo schermo.

Il Huawei Watch Fit SE, disponibile oggi a soli 69,00€ rispetto al prezzo originale di 99,00€, rappresenta quindi una scelta eccellente per coloro che ricercano tecnologia, stile e funzionalità in un unico prodotto. Tutte queste caratteristiche lo rendono il regalo di Natale perfetto per chi ama tenersi in forma, per cui non possiamo che consigliarvene vivamente l'acquisto.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, a coglierla il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni.

