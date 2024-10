Carrefour mette in palio oltre 130 buoni spesa! Scopri come vincere ogni giorno!

Fino al 10 novembre, i consumatori hanno l'opportunità di partecipare al concorso "Vinci da campione" organizzato da P&G, che si svolge presso i punti vendita Carrefour, Carrefour Market e Carrefour Express. Questo concorso, visibile grazie all'esposizione di appositi materiali pubblicitari, offre una gamma di buoni spesa che possono essere vinti subito. Partecipare è semplice e può portare a guadagni significativi, rendendo ogni acquisto un'opportunità da non perdere. Di seguito, tutte le informazioni su come partecipare e tentare al fortuna.

Come partecipare al concorso

La struttura dei premi è davvero interessante. Ogni giorno, i partecipanti hanno la possibilità di vincere 22 buoni spesa del valore di 100€, 44 buoni da 10€ e 66 buoni da 5€. Con così tante opportunità di vincita, il concorso incoraggia i clienti a scegliere i prodotti P&G, rendendo l'esperienza di acquisto non solo gratificante, ma anche potenzialmente vantaggiosa. I buoni sono validi per l’acquisto di prodotti P&G presso i punti vendita Carrefour, permettendo così di risparmiare su articoli di marchi molto noti come Dash, Lenor, Ambipur, Swiffer e molti altri. A tal riguardo, potreste dare un'occhiata al nostro articolo dedicato alla spesa Amazon, in cui pubblichiamo ogni settimana le migliori offerte riguardanti i prodotti da supermercato.

Per partecipare al concorso, gli interessati devono effettuare un acquisto di almeno 10€ in prodotti dei marchi aderenti in un'unica transazione. È fondamentale conservare lo scontrino, poiché rappresenta la chiave per registrarsi al concorso. Una volta effettuato l'acquisto, si dovrà accedere al sito dedicato al concorso, registrarsi e inserire i dati relativi allo scontrino. Dopo aver completato questa procedura, si scoprirà subito se si è vinto uno dei buoni in palio.

Anche se non si dovesse vincere subito, non è il momento di disperare. Conservare lo scontrino è importante per partecipare all'estrazione delle riserve, che si terrà entro il 31 marzo 2025, sotto la supervisione di un notaio. Pertanto, ogni acquisto rappresenta un'opportunità non solo per vincere subito, ma anche per essere inclusi in future estrazioni. Non perdete questa occasione: partecipate al concorso e scoprite se siete i prossimi fortunati vincitori.

Leggi il regolamento