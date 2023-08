Un po’ a causa della pandemia degli scorsi anni e un po’ per la naturale evoluzione dell’internet, ma ormai tutti acquistano regolarmente online. Dall’abbigliamento all’elettronica, sul web è possibile trovare qualsiasi cosa, generalmente a prezzi più convenienti rispetto ai negozi convenzionali, e in base a ciò di cui abbiamo bisogno sappiamo dove recarci. Negli ultimi tempi, però, ha guadagnato sempre più popolarità un nuovo store in cui trovare di tutto e a prezzi stracciati: Temu.

Che cos’è Temu e come funziona

Temu è un marketplace online in cui è possibile trovare davvero qualsiasi cosa. Potete acquistare abbigliamento, piccoli elettrodomestici per la casa, gadget per lo smartworking, accessori per l’auto o per gli animali domestici e molto altro, il tutto a prezzi incredibilmente bassi. La maggior parte dei prodotti che vi possono venire in mente, infatti, è probabilmente disponibile a meno di 30 euro.

L’azienda si basa sulla “produzione next-gen”, ovvero un nuovo modello d’acquisto per il quale i consumatori generano la domanda, che viene poi soddisfatta dai produttori. Il modello tradizionale di produzione e consumo prevedeva che le aziende producessero i beni in base alle proprie previsioni di mercato, spesso basate su dati storici o su ricerche di mercato. Questo sistema comportava spesso un eccesso di produzione, che veniva poi venduto a prezzi scontati o addirittura sprecato.

Temu, invece, propone un nuovo modello di produzione, basato sulla conoscenza del mercato in tempo reale. Grazie alla sua piattaforma di e-commerce, Temu raccoglie dati su ciò che i consumatori cercano e desiderano. Questi dati vengono poi utilizzati dai venditori per allineare i propri processi di sviluppo e produzione. Ciò comporta numerosi vantaggi sia per i consumatori che per i venditori: per i primi significa avere accesso a prodotti più adatti alle loro esigenze, a prezzi più bassi; per i secondi, significa ridurre gli sprechi, aumentare le vendite e ridurre i costi di produzione.

Inoltre, Temu non si limita a snellire la catena di approvvigionamento, ma crea anche nuove opportunità per le piccole imprese. Grazie alla sua piattaforma, le piccole imprese possono raggiungere un pubblico globale e vendere i propri prodotti a prezzi competitivi.

Che tipo di sito è Temu?

Alcuni mettono a confronto Temu con store come Shein, Wish e AliExpress, anch’essi noti per i loro prezzi stracciati, ma l’e-commerce fondato nel 2022 Boston, Massachusetts funziona in modo un po’ diverso. A differenza di altri store cinesi, Temu non consente il dropshipping, ovvero il modello di vendita secondo il quale il venditore vende un prodotto a un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino, bensì trasmettendo l’ordine al fornitore che si occuperà della spedizione.

Va da sé, dunque, che si tratti di un’alternativa migliore rispetto ai sopraccitati store cinesi, motivo per cui ha guadagnato velocemente popolarità in tutto il mondo, ricevendo ondate di recensioni positive e arrivando a più di 20 miliardi di dollari di liquidità totale.

Il marketplace di Temu è disponibile su www.temu.com e tramite le app per dispositivi mobili scaricabili da Google Play e App Store. Lo store è composto da ben 29 categorie di prodotti, con le spedizioni che si appoggiano a una rete globale di fornitori e produttori a seconda dell’articolo acquistato. L’azienda collabora con i principali corrieri quali UPS, FedEx e USPS per garantire che tutti gli ordini vengano consegnati ai clienti in modo tempestivo e sicuro. Ovviamente, le spedizioni vengono effettuate anche in Italia.

Temu è affidabile?

In base a ciò che vi abbiamo raccontato sulle politiche aziendali di Temu, è chiaro che si tratti di uno store più affidabile rispetto a Wish o AliExpress. I prodotti venduti sul marketplace sono reali e li riceverete, con un tempo di spedizione di circa dieci giorni. Alcuni clienti dicono che gli articoli che hanno ordinato sembrano leggermente diversi da come apparivano sul sito web o erano di qualità inferiore a quanto si aspettavano.

Insomma, la qualità dei prodotti può essere imprevedibile, il che non è molto diverso dalle offerte di altri negozi online. Se gli articoli ricevuti non sono uguali alla foto presente nello store come, oppure se arrivano danneggiati o se non arrivano affatto, l’ordine sarà idoneo al programma di protezione degli acquisti di Temu, che garantisce il rimborso completo se i prodotti vengono restituiti entro 90 giorni dall’acquisto.

Come sono i prodotti Temu?

Su TrustPilot Reviews, Temu ha oltre 4.000 recensioni e una valutazione media di 3,4 stelle. La maggior parte delle recensioni negative si lamenta di tempi di spedizione lunghi, articoli di bassa qualità e servizio clienti scadente. La buona notizia, però, è che ci sono molte recensioni a 5 stelle, che esaltano principalmente i prezzi bassi e la vasta selezione di articoli.

Sui social media, in particolare su TikTok, le persone sono soddisfatte dei loro acquisti su Temu. Da piccoli gadget e articoli per la casa a vestiti e scarpe, il marketplace sta diventando l’ultima ossessione di TikTok, spopolando in centinaia di migliaia di video in cui gli utenti mostrano i propri acquisti. Si può constatare che alcuni prodotti abbiano una qualità produttiva non eccellente, ma è esattamente ciò che ci si può aspettare avendo speso meno pochi euro. Ricapitolando, in generale, gli articoli su Temu sono esattamente come vi aspettereste che fossero.

Come funzionano i codici sconto Temu?

Esattamente come Shein, Wish e AliExpress, anche su Temu è possibile sfruttare tantissimi codici sconto per risparmiare ulteriormente sui propri ordini. Ne esistono di vario tipo, e vanno da quelli temporanei a quelli fissi, come gli sconti per i nuovi clienti, per gli studenti e per i programmi a premi.

Per esempio, in occasione del Back to School, l’attuale sconto per studenti di Temu offre agli studenti uno sconto del 15% su tutto ciò che è in negozio, aiutando i giovani con un budget limitato a risparmiare su tutto, dall’elettronica all’abbigliamento. Ci sono molteplici modi per verificare lo status di studente, anche se il modo più semplice è iscriversi tramite l’email studentesca. Sarete approvati automaticamente e riceverete lo sconto fino all’anno di laurea.

Il programma a premi di Temu

Il programma di premi di Temu in passato ha offerto ai membri esistenti bonus in contanti, premi e sconti, tra cui ricevere 20 euro di coupon ogni volta che due amici creano un account tramite il loro link di riferimento; punti per giocare a giochi come Fishland su Facebook e altre piattaforme di social media; il programma Campus Ambassador che consente di guadagnare il 3% sulle commissioni.

Insomma, Temu offre un catalogo pressoché infinito di prodotti a prezzi bassissimi, e già questo dovrebbe bastare per capire il perché sia diventato così tanto popolare in così poco tempo. Se ci aggiungiamo il fatto che sono costantemente presenti moltissime offerte e che le spedizioni sono rapide, possiamo anche immaginare che in futuro prossimo possa diventare un vero e proprio rivale per colossi come Amazon.