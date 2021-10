Chorus: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 3 dicembre arriverà finalmente sul mercato l’intrigante Chorus, opera fantascientifica fatta di combattimenti nello spazio che pare avere tutte le carte in regola per rivelarsi un titolo più che interessante. Un lancio ancora distante diversi mesi, con l’attesa che può però fortunatamente in parte essere ingannata prenotando fin da ora Chorus a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Un’attesa che pare proprio essere fondata. Come riporta anche la nostra anteprima, infatti: “quello che abbiamo visto finora, pur relativo ad una breve sezione di gioco, ci ha piacevolmente convinto. Abbiamo assistito ad una riuscita alternanza tra cutscene ben orchestrate, momenti di esplorazione suggestivi e combattimenti cinematografici tra navi spaziali”. Quello di Deep Silver sembra insomma proprio essere un gioco adatto agli amanti dello spazio e della fantascienza, che possono fin da ora assicurarsi una copia di Chorus al day one a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Prenotando fin da ora Chorus presso alcuni rivenditori, come ad esempio GameStop, è poi possibile ricevere un ricco bonus preorder. Tale pacchetto aggiuntivo, che prende il nome di Elder Armor Skin Set, contiene al suo interno il set skin Anziano, che può essere applicato a Forsaken e alle tre armi iniziali: gatling, lanciamissili e cannone laser. Un ottimo contenuto incluso nel prezzo, perfetto per far partire fin da subito con stile la propria avventura in Chorus.

