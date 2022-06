Se siete appassionati di giardinaggio ed il vostro sogno è sempre stato quello di coltivare un piccolo orto, anche al netto dei limiti (di spazio e non) imposti dalla vita in città, allora non potete certamente ignorare questa offerta, giacché vi permetterà di dare sfogo alla vostra passione.

Com’è possibile? Semplicemente grazie all’acquisto di questo tecnologico e funzionale giardino idroponico smart. Nulla più che una mini serra per interni, sviluppata da iDOO, e progettata proprio per permettere la micro coltivazione a chi, per limiti di spazio in città, non può dare sfogo al proprio hobby dal pollice verde.

Il prezzo, del resto, è davvero invitante, perché parliamo di appena 69,99€, contro i 99,99€ del prezzo originale. Un affare non da poco, specie considerando che parliamo di un prodotto davvero molto particolare, il cui mercato di riferimento non è certo accessibile per tutti.

Con meno di 70 euro, invece, vi porterete a casa un kit idroponico con funzionalità smart, progettato per garantire una vita sana e rigogliosa alle vostre piccole coltivazioni domestiche, grazie ad un sistema di circolazione automatica dell’acqua, e ad un sistema di illuminazione a LED altamente efficiente, che con i suoi 24W simula lo spettro della luce solare, favorendo la fotosintesi naturale, per una crescita costante delle piante.

Incluso nel prezzo, inoltre, avrete anche un piccolo kit di semina così che, anche qualora questa fosse la prima esperienza, avrete già a disposizione l’occorrente per piantare pomodori, insalata, spezie e persino fiori, ovviamente senza il bisogno di pesticidi.

In grado di coltivare contemporaneamente 7 piante diverse in un unico spazio, la serra intelligente iDOO può essere tenuta in casa, e grazie alla sua simulazione dei cicli di luce, vi permetterà di prendervi cura delle vostre piantine anche in ambienti non particolarmente luminosi, o con condizioni atmosferiche che, normalmente, non favorirebbero la crescita ottimale della vostra piccola coltivazione.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero intrigante e ben progettato, oggi disponibile ad un prezzo abbordabilissimo e che, per questo, andrebbe acquistato immediatamente, cosa possibile consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

