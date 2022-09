Chi ha detto che per avere un PC fatto su misura bisogna per forza di cose propendere per un computer fisso? Di sicuro non Lenovo, dato che sul proprio store online consente di crearsi il proprio PC portatile dei sogni in tutta comodità. A rendere il tutto ancor più imperdibile il codice sconto CUSTOMSPECIAL, che se utilizzato in fase di checkout vi darà ben il 15% di sconto sulla vostra configurazione. Non male, vero?

Il codice sconto CUSTOMSPECIAL è valido sui seguenti modelli:

Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)

IdeaPad 5 Gen 7 (15″ AMD)

Legion Slim 7i Gen 7 (16″ Intel)

Yoga Slim 7i Carbon Gen 7 (13″ Intel)

Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (16″ AMD)

Yoga Slim 7 Pro Gen 7 (16″ AMD)

Una volta selezionata dalla pagina dedicata la serie e il modello di notebook che preferite, vi troverete infatti a dover scegliere per filo e per segno come volete il vostro PC. Sistema operativo, processore, SSD, scheda grafica e molto altro ancora: avrete insomma solo l’imbarazzo della scelta. Una volta fatto tutto basterà inserire il codice CUSTOMSPECIAL nel carrello è attendere qualche settimana per avere il vostro nuovo PC con uno sconto di ben il 15%.

