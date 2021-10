Cuffie Bluetooth | Le migliori del 2021

Le cuffie bluetooth sono i dispositivi perfetti per ascoltare la musica in movimento, grazie non solo all’assenza di fili, ma anche della presenza della cancellazione del rumore che, almeno sui modelli di fascia alta, permette di limitare al minimo o persino azzerare i rumori esterni tramite una serie di accorgimenti software e microfoni dedicati, che analizzano le frequenze audio che vanno a coprire la musica per poi eliminarle.

I modelli più recenti, inoltre, permettono di effettuare anche le chiamate, grazie alla presenza di ulteriori microfoni integrati nel padiglione. Dal momento che le cuffie bluetooth funzionano tramite la suddetta tecnologia senza fili, potranno essere collegate ad uno smartphone, al notebook, alla smart TV o ad un qualsiasi dispositivo che supporti il bluetooth, dal quale eseguire il file da riprodurre.

Come saprete, il mercato è pieno di cuffie bluetooth, sia per quanto concerne i modelli di fascia bassa che alta. I meno esperti o poco informati potrebbero quindi andare in confusione durante un eventuale acquisto, ed ecco perché abbiamo creato questo articolo con l’obbiettivo di aiutarvi a scegliere una delle migliori cuffie bluetooth. Ovviamente, prima di stilare la lista abbiamo valutato attentamente i modelli che meritano di essere presi in considerazione, scartando quelli che riteniamo meno validi. Ad ogni modo, ci sono molte altre cuffie valide oltre a quelle da noi segnalate, ma scegliendo una di questa lista avrete la certezza di fare un ottimo acquisto.

Le migliori cuffie bluetooth

Sennheiser Momentum

Come saprete, Sennheiser è leader nel mercato delle cuffie e molti dei suoi modelli si collocano ai vertici della categoria. Il brand produce anche modelli bluetooth e tra questi le migliori sono senza dubbio le cuffie Momentum che, oltre ad offrire una qualità audio di un certo livello, grantiscono un elevato comfort, merito non solo della struttura regolabile, ma anche di materiali morbidi e di alta qualità. Grazie all’archetto in acciaio opaco, le Momentum sono cuffie molto resistenti e vantano controlli intuitivi per la musica e per l’accesso rapido agli assistenti vocali, disponibili sia per dispositivi Apple che Android. Altra caratteristica importante è la cancellazione attiva del rumore, la quale può essere impostata su 3 diverse modalità. L’autonomia di 17 ore completa quelle che sono le caratteristiche principali di queste cuffie.

Apple AirPods Max

Nonostante le AirPods Max siano le prime cuffie over-ear di Apple, l’azienda è riuscita a creare un paio di cuffie bluetooth che si collocano tranquillamente tra le migliori in assoluto. Il loro prezzo non è basso, come è solito attendersi da un prodotto del noto brand, ma occorre dire che queste cuffie vantano tecnologie esclusive e probabilmente uniche, che permettono un livello di coinvolgimento senza precedenti. Il loro audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, infatti, vi garantirà un effetto surround da cinema, mentre i driver riprodurranno il tipico suono ad alta fedeltà. Così come le prestazioni, anche i materiali sono al top, rendendole molto confortevoli. Punti deboli? Probabilmente sono un po’ troppo ottimizzate per i dispositivi Apple, ma ciò non toglie che anche i possessori di smartphone e dispositivi Android potranno apprezzarne la loro qualità indiscussa.

Sony WH-1000XM4

Arrivate alla quarta generazione, le Sony WH-1000XM4 sono le cuffie bluetooth che vantano la miglior cancellazione del rumore attiva, un titolo che si portano dietro fin dalla prima generazione. Come qualsiasi altra cuffia appartenente a questa lista, godono di un audio di alta qualità, che potrete personalizzare a piacimento tramite l’app dedicata. La soluzione di Sony è tra le migliori anche per quanto riguarda l’utilizzo tramite assistente vocale, nonché per le chiamate in viva voce. I controlli touch sul padiglione sono sensibili al punto giusto e vi permetteranno di cambiare traccia, regolare il volume o gestire le chiamate. In breve, possiamo definirle le cuffie ideali per coloro che preferiscono ascoltare la musica senza distrazioni esterne.

Anker Soundcore Life Q35

In questo caso, siamo di fronte a cuffie bluetooth dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. La qualità audio, infatti, nonostante non sia ai livelli dei modelli sopra citati, rimane alta e saprà soddisfare un pubblico molto ampio, oltre al fatto che sono estremamente confortevoli. Tra le caratteristiche degne di nota, vale la pena citare la presenza dell’LDAC, una tecnologia che offre una banda 3 volte superiore rispetto a quella tipica del bluetooth che permette una riproduzione dei contenuti con una compressione minima, a tutto vantaggio della qualità e pulizia del suono. Ottima l’autonomia, che può raggiungere le 40 ore di utilizzo! Insomma, le cuffie perfette per chi non vuole spendere troppo.

Sennheiser HD 450BT

Se volete affidarvi ad una soluzione Sennheiser ma le Momentum sono troppo costose per voi, allora vi suggeriamo le HD 450BT, che vantano una qualità audio simile alle sorelle maggiori ma con dei compromessi in termini di qualità costruttiva. Nonostante ciò, rimangono cuffie la cui qualità generale è superiore alla media e godono di un ottimo rapporto qualità/prezzo come la soluzione di Anker. Detto ciò, questo modello dispone di controlli intuitivi e un pulsante per l’interazione con Siri e Google Assistant, oltre ad essere munita dell’ovvia cancellazione del rumore attiva. La batteria integrata vi permetterà di usarle per 30 ore consecutive.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Tra le cuffie bluetooth di alto livello si inseriscono anche le Bose Noise Cancelling Headphones 700 che, insieme alle Sony, sono probabilmente quelle che assicurano la miglior cancellazione del rumore attiva. Lussuose e non troppo pesanti, vantano la bellezza di 11 livelli di riduzione del rumore e un suono molto dettagliato, a prescindere dalla sorgente del segnale. Grazie ad un particolare sistema di microfoni, le chiamate saranno chiare e cristalline, così come saranno chiari e semplici da usare i comandi touch, che vi permetteranno di non dover prendere lo smartphone per eseguire una serie di operazioni, tra cui attivare gli assistenti vocali.

Come scegliere le cuffie bluetooth

Come anticipato nell’introduzione, sul mercato ci sono tantissime cuffie bluetooth, ma ovviamente non tutte offrono la stessa qualità audio o lo stesso comfort. Inoltre, un utente poco esperto potrebbe cadere in trappola di fronte ad un marketing troppo spinto che, su questo genere di prodotti, non è da sottovalutare, motivo per cui bisogna conoscere quanto meno le caratteristiche che non dovrebbero mancare su una cuffia, a prescindere se si tratti di un prodotto entry-level o di fascia alta.

Qualità audio

Dal momento che una cuffia viene usata principalmente per ascoltare musica, la qualità audio è il primo fattore che dovrebbe influenzare la scelta dell’utente. Ovviamente per capire se una cuffia suona bene o male bisogna provarla, ma dato che non sempre ciò è possibile, il nostro consiglio è quello di affidarsi alle opinioni delle testate specializzate, che hanno modo di provare e confrontare molteplici modelli di svariati brand. Ad ogni modo, dato che riprodurre un audio di alta qualità richiede tanta esperienza e precisione, spesso le cuffie migliori vengono prodotte dai marchi tipici del settore, come Sennheiser. Come detto nelle fasi iniziali, se scegliete uno dei modelli da noi consigliati avrete la certezza di acquistare delle ottime cuffie.

Cancellazione del rumore attiva

Anche se ormai quasi tutti i modelli ne sono provvisti, una cuffia bluetooth non dovrebbe essere sprovvista della cancellazione del rumore attiva che, come saprete, riduce al minimo la presenza di rumori esterni. Ad ogni modo, questa modalità non deve essere vista come un miglioramento dell’audio, bensì come un’aggiunta che vi darà la possibilità, come detto, di percepire meglio la musica nei luoghi affollati o di concentrarvi sulle chiamate senza distrazione da rumori esterni.

Comfort e resistenza

Si sa, spesso si indossano le cuffie per lunghe sessioni di ascolto, quindi il comfort gioca un ruolo fondamentale. Questo dipende non solo dalla struttura della cuffia, che dovrebbe permettervi di regolare l’archetto in modo lineare e non a scatti, ma anche dal poggiatesta, che deve essere morbido in modo da evitare che avvertiate dolore alla testa dopo una lunga sessione di ascolto. Allo stesso tempo, questi due dovrebbero essere realizzati con materiali resistenti. Infatti, capita a tutti prima o poi di far cadere le cuffie a terra o sbatterle accidentalmente contro un oggetto duro. Non vorrete mica che le vostre cuffie da svariate centinaia di euro si rompano con poco, vero?