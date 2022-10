In commercio non esistono solo cuffie cablate e senza fili, ma anche quelle progettate appositamente per essere collegate al televisore o alla smart TV. Nonostante appartengano a una ristretta nicchia di mercato, le cuffie TV wireless si fanno apprezzare per il modo in cui funzionano, diverso rispetto a quello di una cuffia che siamo soliti utilizzare in mobilità.

Al posto del Bluetooth e a seconda del modello, le cuffie TV wireless utilizzano la tecnologia a radiofrequenza o quella a infrarossi per trasmettere i segnali audio. Entrambe le tecnologie hanno una serie di vantaggi rispetto a una cuffia tradizionale, la qualità audio in primis, e condividono il fatto che per funzionare necessitano di un dispositivo (simile a un router) che si occupi di ricevere e inviare il segnale audio alle cuffie.

A seconda della libertà di movimento che si desidera, è preferibile puntare su una tecnologia o un’altra ma, prima di affrontare questo argomento, vogliamo segnalarvi le migliori cuffie TV wireless disponibili attualmente sul mercato e che potete acquistare senza sforzi sui principali e-commerce. Se siete invece interessati alle migliori cuffie wireless in generale, troverete sulle nostre pagine le guide che faranno al caso vostro.

Le migliori cuffie TV wireless

Sennheiser RS 195

Progettate da uno dei migliori brand del segmento, le Sennheiser RS 195 sono a oggi tra le migliori cuffie TV wireless da acquistare. Pensate per soddisfare il piacere d’ascolto domestico, questo modello permette di personalizzare il suono in base ai propri gusti o necessità, venendo in contro a chi ha problemi di udito. A tal riguardo, il produttore ha fatto in modo che le regolazioni siano semplici e intuitive, cosicché anche i meno esperti potranno beneficiare delle accorgimenti rilasciati da Sennheiser. Tra le varie impostazioni segnaliamo la possibilità di impostare una modalità che migliora il parlato, così come una dedicata a riprodurre i minimi dettagli della musica. Come se non bastasse, le Sennheiser RS 195 consentono persino di regolare il volume di ogni singolo padiglione, ottenendo una personalizzazione del suono senza paragoni. La trasmissione wireless assicura un segnale chiaro fino a 100 metri, quindi potete spostarvi in tutta la casa senza perdere il collegamento con il televisore. Il trasmettitore lo si potrà collegare a quest’ultimo sia in analogico che digitale.

Sony MDR-RF895RK

Tra i brand che producono cuffie wireless per TV c’è anche Sony, che realizza delle ottime soluzioni per chi preferisce ascoltare i programmi televisivi tramite le cuffie. Il modello del noto produttore giapponese che suggeriamo di acquistare è l’MDR-RF895RK. Oltre alla qualità audio, un altro punto di forza di questo modello è l’autonomia di 20 ore, paragonabile a una delle migliori cuffie Bluetooth. Ottima anche la ricarica, che si completa in circa 7 ore e avviene dopo aver posizionato le cuffie sull’apposita base, che funge anche da trasmettitore del segnale. Quest’ultimo raggiunge una copertura di 100 metri, quindi non c’è il rischio di perdere la riproduzione neanche se uscite dalla stanza in cui si trova il televisore. Con una risposta di frequenza che parte da 10 Hz e supera la soglia dei 20.000 Hz, le Sony MDR-RF895RK sapranno soddisfare le esigenze di chi cerca un paio di cuffie in grado di riprodurre ogni sfaccettatura del suono, merito anche dei driver dinamici da 40 mm. L’audio può essere personalizzato e, a tal proposito, segnaliamo la modalità Vocale, che amplifica i dialoghi rendendoli più nitidi.

Philips SHD8850

Con un trasmettitore di segnale di forma ovale, arricchito da un LED frontale, le Philips SHD8850 sono forse le cuffie wireless per TV più belle disponibili attualmente in commercio. Ma non abbiamo scelto queste cuffie solo per la loro eleganza, ma anche perché si tratta di un modello che garantisce un’ottima qualità audio, come testimonia la certificazione Hi-Res, che sta per “High Resolution Audio”. Grazie a quest’ultima potrete riprodurre senza compressione file audio a 16 bit e a 44,1 kHz, ottenendo così un suono cristallino in maniera naturale, senza alcun genere di intervento da parte del software, che spesso e volentieri altera il suono in maniera poco realistica. Le Philips SHD8850 vantano anche una buona autonomia, che si attesta intorno alle 20 ore di riproduzione continua, sufficiente per guardare ad esempio una maratona di una serie TV. La distanza di collegamento non è tra le migliori, ma assicura comunque una copertura del segnale migliore rispetto al Bluetooth, visto che potete utilizzarle senza problemi fino a 30 metri dalla base.

Sennheiser RS 120 II

Se preferite affidarvi a Sennheiser senza però acquistare il suo modello di punta, potreste valutare le RS 120 II che, nonostante siano inferiori alle sorelle maggiori, assicurano una qualità audio elevata da consentire alla maggior parte delle persone di non notare differenze sostanziali. Con una risposta in frequenza da 22 a 19.500 Hz, infatti, potrete ascoltare ogni minimo dettaglio di ciò che verrà riprodotto dal televisore, senza compromettere le frequenze basse, alte e medie, fondamentali per far sì che il suono sia equilibrato. L’ascolto senza cavi sarà garantito ovviamente dalla docking station integrata, che assicurerà un raggio d’azione di 80 metri, anche in presenza di svariate pareti. Come tutte le cuffie di questa tipologia, vi basterà collegare il televisore al trasmettitore tramite uno degli ingressi supportati per far sì che le cuffie riproducano l’audio, e sarà sufficiente appoggiarle sulla base per ricaricare la batteria.

Avantree Opera

Se cercate un’alternativa alle cuffie wireless per TV riportate finora, lasciando da parte i brand più blasonati senza però rinunciare alla qualità, allora suggeriamo di acquistare le Avantree Opera. Oltre alla possibilità di collegarle tramite cavo ottico, AUX e RCA, queste cuffie vi permetteranno di riprodurre l’audio della TV anche tramite Bluetooth, offrendo così un collegamento wireless completo e versatile. Da segnalare anche la presenza di una seconda uscita ottica, utile per coloro che utilizzano la prima per connettere ad esempio la soundbar o un altro impianto stereo, evitando così di dover sostituire il cavo ogni volta che si preferisce l’ascolto in cuffia. I vari metodi di collegamento saranno ancora una volta resi possibili dalla docking station integrata, che potrete posizionare ovunque vogliate grazie alla sua forma stretta e allungata. Questo modello è all’avanguardia anche dal punto di vista dell’autonomia, dato che offre fino a 35 ore di funzionamento continuo. Non mancano, infine, diversi preset per personalizzare il suono, che garantiscono un’esperienza d’ascolto secondo i propri gusti personali.

Come scegliere le cuffie TV wireless

Partiamo anzitutto col ricordarvi che le cuffie wireless per TV appartengono a un ristretta nicchia di mercato e, proprio per questo motivo, non sono tantissimi i modelli disponibili sul mercato. Questo potrebbe farvi pensare che acquistare una buona cuffia di questo tipo sia semplice, ma in realtà ci sono comunque una serie di elementi che dovreste tenere in considerazione prima dell’acquisto. Di seguito analizzeremo proprio questi fattori, dandovi così la certezza di fare un acquisto mirato e compatibile con le vostre esigenze d’ascolto.

Che tipologie di cuffie TV esistono?

Come avrete capito, la stragrande maggioranza delle cuffie wireless per TV non utilizzano la nota tecnologia Bluetooth, bensì quella a infrarossi o a radiofrequenza. Nonostante la prima sia molto meno diffusa, riteniamo comunque utile riportare le differenze che sussistono tra queste due tipologie di cuffie.

I modelli a infrarossi, di solito meno costosi rispetto a quelli a radiofrequenza, funzionano tramite un segnale ottico che, in teoria, ha il vantaggio di riprodurre un audio più fedele e molto vicino alla fonte originale. Queste cuffie, però, presentano numerose criticità, che hanno spinto il mercato e, di conseguenza, i produttori a puntare sui modelli con tecnologia a radiofrequenza. Una delle criticità più evidenti che si ripercuote nell’uso pratico è la necessità di non avere ostacoli tra le cuffie e il trasmettitore, noto anche come docking station.

In presenza di oggetti, infatti, il segnale risulterà molto più debole e ciò si traduce anche in una bassa qualità audio, oltre che in una latenza elevata, rendendo l’esperienza d’ascolto tutt’altro che ottimale. Anche in presenza di una situazione ideale, le cuffie a infrarossi non godono di una buona copertura del segnale, dato che quest’ultimo arriva al massimo a 10 metri circa. Suggeriamo, dunque, di prendere in considerazione questi modelli solo se avete la possibilità di creare una zona d’ascolto ottimale nelle immediate vicinanze del televisore. Vi ricordiamo, tuttavia, che questi modelli sono poco diffusi e che i principali produttori di cuffie producono i loro migliori modelli basandosi sulla tecnologia a radiofrequenza, di cui parleremo di seguito.

A differenza dei modelli a infrarossi, le cuffie TV wireless a radiofrequenza non soffrono di problemi di segnale, dal momento che quest’ultimo passa anche attraverso le pareti. Questo significa che con una cuffia a radiofrequenza potrete allontanarvi dal televisore, uscendo persino fuori dall’appartamento e continuare ad ascoltare l’audio del vostro TV, visto che i migliori modelli garantiscono un segnale stabile fino a 100 metri. Grazie all’ampia libertà di movimento e alla possibilità di non spostare eventuali oggetti nella stanza, questa tipologia di cuffie è l’ideale per chi non vuole disturbare gli altri membri della famiglia, soprattutto se si guardano film e serie TV in tarda serata. Vale la pena ricordare, però, che per ottenere la massima qualità audio è consigliato rimanere sempre quanto più possibile vicino al trasmettitore.

Com’è il segnale di una cuffia TV wireless?

Il segnale delle cuffie wireless per TV dipende chiaramente dalla qualità del trasmettitore e dal ricevitore integrato nella cuffia. La differenza sostanziale, tuttavia, la fa la tecnologia. Come riportato nel paragrafo precedente, le cuffie a infrarossi funzionano fino a un massimo di 10 metri, mentre quelle a radiofrequenza possono raggiungere i 100 metri.

A prescindere dalla tecnologia, la docking station di molte cuffie può trasmettere il segnale su una frequenza FM, creando interferenze con altri dispositivi. Nelle cuffie più all’avanguardia, i produttori implementano un sistema che vi consente di scegliere diversi canali di ricezione, cosicché possiate avere la certezza di connettervi sulla frequenza libera.

Quali funzioni possiede una cuffia TV wireless?

Le cuffie wireless per TV si differenziano da quelle tradizionali non solo per la tecnologia con cui catturano il segnale audio, ma anche per una serie di funzioni esclusive, pensate per sfruttare appieno il collegamento con il televisore. Tra le più rilevanti segnaliamo la possibilità di regolare il volume su entrambi i padiglioni, utile qualora si abbiano problemi di udito. In questo caso il volume può essere personalizzato tramite la docking station, mentre dal padiglione potrete aumentare e diminuire il volume generale come si è solito fare con una cuffia tradizionale.

Un’altra funzione, per certi versi unica in quanto integrata direttamente nella docking station, è la possibilità di settare l’audio su diverse modalità di uscita tramite un selettore dedicato. I modelli di fascia alta come quelli da noi segnalati in questa guida permettono infatti di ottimizzare l’audio a seconda del contenuto che si sta guardando. Una sorta di equalizzatore già pre-impostato dal produttore, regolato in maniera tale da enfatizzare nel modo corretto i bassi, gli alti o le frequenze medie. In alcuni casi è possibile trovare anche una modalità surround, perfetta per gli amanti del cinema.

Le cuffie wireless per TV di un certo livello possono inoltre sintonizzare l’audio su più cuffie senza ricorrere a un secondo trasmettitore, consentendo di ascoltare in coppia lo stesso contenuto televisivo.

Com’è fatta una cuffia TV wireless?

Se i padiglioni di una cuffia wireless per TV non si differenziano da quelli di una cuffia tradizionale, non si può dire lo stesso della docking station che, ovviamente, non è presente in nessun altro tipo di cuffie. Come avrete capito, questa serve per catturare il segnale audio dalla sorgente (in questo caso il televisore) e a inviarlo alle cuffie tramite una delle tecnologie di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti.

Nella maggior parte dei casi, la docking station funge anche da supporto alle cuffie, nonché da base di ricarica. A tal riguardo, basterà appoggiare correttamente le cuffie sugli appositi contatti per avviare la fase di ricarica, che può durare da poche ore a circa 10 ore a seconda del prodotto.

Qual è l’autonomia di una cuffia TV wireless?

Dopo aver esaminato diversi modelli, abbiamo scoperto che l’autonomia delle cuffie wireless per TV è mediamente inferiore rispetto alle migliori cuffie Bluetooth, ma le differenze non sono esorbitanti se si tengono in considerazione solo i modelli di fascia alta. I più costosi infatti garantiscono fino a 20 ore di autonomia, sufficienti per permettervi di guardare oltre due ore di TV al giorno per un’intera settimana senza ricaricare la batteria delle cuffie.

Com’è la qualità audio di una cuffia TV wireless?

Essendo progettate per il televisore, le cuffie wireless per TV dovrebbero riprodurre il parlato in modo chiaro, nonché fare in modo che i bassi siano presenti senza però compromettere la pulizia del suono. Quasi tutte le cuffie entry level riproducono bassi corposi, ma la maggior parte non si adatta ai programmi televisivi, a causa del fatto che i produttori sono soliti equalizzare le frequenze audio tenendo conto solo della musica drum’n’bass. Per avere un’esperienza d’ascolto ottimale durante la visione di un film, l’audio dovrebbe essere bilanciato il più possibile. Certo, le esplosioni e gli effetti speciali non avranno forse l’impatto che ci si aspetta, ma le voci e i suoni acuti risulteranno molto più chiari e vividi, migliorando anche il comfort nel lungo periodo.

Suggeriamo quindi di acquistare cuffie di un certo livello, realizzate da produttori esperti del settore, poiché assicurano quasi sempre un audio bilanciato, che è quello poi che rende l’esperienza d’ascolto ottimale.

Frequenza di risposta

Nonostante la maggior parte delle cuffie riescano a riprodurre tutte le frequenze sonore, poche riescono a farle nel modo corretto, come detto pocanzi. I produttori si limitano spesso a dichiarare valori come 20-20.000 Hz, che indicano le frequenze che uno specifico modello è in grado di riprodurre. I valori 20-20.000 Hz non sono altro che la soglia uditiva dell’orecchio umano, ma le cuffie di fascia alta riescono a riprodurre le frequenze più basse di 20Hz e più alte di 20.000Hz accompagnate, anche se raramente, da un grafico dedicato. I produttori che rilasciano questo tipo di grafico, in cui si può vedere chiaramente la risposta in frequenza della cuffia, sono quelli che curano in maniera maniacale il suono, cercando che quest’ultimo sia il più neutrale possibile.

Quali ingressi audio deve avere una cuffia TV wireless?

Se acquistate questo genere di cuffie, dovreste controllare la compatibilità con il vostro televisore. A prescindere dal prezzo, le docking station dispongono quasi sempre di numerosi ingressi audio, sia analogici che digitali, quindi anche se avete un vecchio televisore è molto probabile che riuscirete a collegare le cuffie. Gli ingressi più comuni sono il jack da 3,5 mm e i due cavi RCA nel caso dell’analogico, mentre se parliamo del digitale il più popolare è senza dubbio il cavo ottico, noto anche come Toslink.