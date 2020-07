CyberGhost VPN: sottoscrivi l’abbonamento annuale e ricevi in regalo 6 mesi di servizio!

Come avrete notato, con l’arrivo dell’estate si sono anche risvegliati i servizi VPN, tant’è che sono diverse le offerte che vi abbiamo proposto nel corso dell’ultimo mese, con promozioni davvero imperdibili per chiunque voglia entrare nel mondo delle VPN a prezzi vantaggiosi. E così, dopo la recente proposta di NordVPN, oggi è il turno di un altro di quei servizi che abbiamo incluso nella nostra classifica relativa alle migliori VPN del 2020, ovvero CyberGhost VPN, tornato alla nostra attenzione grazie ad un’occasione davvero ghiotta e imperdibile!

La proposta? Appena 2,75€ al mese per la sottoscrizione del piano di abbonamento da 1 anno a cui, per altro, il provider aggiunge in regalo ben sei mesi di abbonamento gratuito! Sostanzialmente stiamo parlando di un anno e mezzo di servizio ad appena 49,50€, con un risparmio sul prezzo totale pari al 77%, senza contare quello che è un vantaggio davvero unico all’interno del settore, ovvero la possibilità di provare CyberGhost VPN gratuitamente per ben 45 giorni!

Stiamo parlando di una proposta al di fuori della media del mercato, laddove la formula “soddisfatti o rimborsati” è generalmente limitata a soli 7 giorni, con pochi servizi top player che propongono 30 giorni. Sostanzialmente solo CyberGhost VPN, ad oggi, offre una formula di prova così conveniente,per quello che è un prezzo tra i più bassi attualmente disponibili sul mercato!

Dunque, di per sé, stiamo già parlando di un’offerta super competitiva, per altro ancor più ghiotta se si considera che CyberGhost VPN è, a tutti gli effetti, uno dei migliori servizi su cui investire in termini di VPN. Coni suoi oltre 6200+ server in ben 90 paesi e applicazioni per Windows, Mac, iOS e Android, CyberGhost si è dimostrata una VPN versatile e funzionale, perfetta per chi è alla ricerca di un servizio che non sia solo performante ma anche facilmente utilizzabile. CyberGhost, ad esempio, vi permette di utilizzare automaticamente il miglior server disponibile in base al servizio da utilizzare (Netflix, Hulu, YouTube, ecc.), rendendo l’utilizzo molto semplice anche a chi è un novizio del mondo delle VPN, ed offre inoltre diverse funzioni extra come il blocco delle pubblicità e dei siti dannosi, o il reindirizzamento della connessione.

Insomma, se siete alla ricerca di un servizio performante e sicuro, CyberGhost è quello che fa per voi! Del resto, per meno di 3 euro al mese è davvero difficile trovare di meglio!

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di CyberGhost VPN «

