Con l’estate alle porte e le vacanze da organizzare per tempo, è importante non dimenticare di controllare il proprio guardaroba per assicurarsi di essere pronti alle giornate in spiaggia, meglio ancora se possiamo sfoggiare le ultime novità della stagione che ci propone la nuova collezione di Maxi Sport per il 2022.

La selezione comprende oltre 1.200 articoli che spaziano tra costumi per uomo, donna e bambino delle migliori marche, tra cui troviamo Effek, Sundek, Calvin Klein, Napapijri e Tommy Hilfger, senza dimenticare gli accessori mare per completare il look da spiaggia e le calzature per muoversi in tutto comfort e stile. E per gli ordini superiori ai 50€, le spedizioni sono gratuite!

Le proposte della nuova collezione Maxi Sport sono tutte molto intriganti, offrendo una grande varietà di taglie e colori che permetteranno ad ogni donna di ricreare il proprio ideale di femminilità in spiaggia, scegliendo tra costumi interi, cut out, bikini maculati e floreali, triangoli con coppe e fiocchi, slip in tonalità tinta unita o in sfumature calde. A questi è possibile abbinare gli eleganti copricostume, per passare dall’ombrellone all’aperitivo sul lungomare, con corredo di borse mare coordinate.

Ma anche l’uomo trova su Maxi Sport un’ampia selezione di prodotti, a cominciare dal classico boxer mare a righe, tinta unita o con stampa tropicale, da abbinare alle leggere camicie in lino per mantenere il proprio stile nel dopo spiaggia o a vivaci t-shirt colorate, per vivere la vacanza in leggerezza. Non mancano ovviamente le proposte dedicate agli sportivi, con boardshort dei migliori brand realizzati in materiali tecnici ad asciugatura rapita, abbinabili a calzature sportive adidas Oirginals o ai sandali Birkenstock.

L’offerta di Maxi Sport è estremamente varia e adatta a tutte le esigenze, coprendo i modelli tradizionali e le interpretazioni più creative, senza dimenticare i costumi per i bambini. Non resta che visionare con attenzione la pagina dedicata alla nuova collezione, in cui potrete trovare anche interessanti prodotti scontati fino al 50%.

