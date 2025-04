DJ Mic: lo dimentichi addosso, ma non dimentichi l'audio che cattura!

Il DJI Mic Mini è disponibile oggi su AliExpress a 127,53€ con lo sconto e applicando il codice sconto ASIT03 che vi garantisce 3€ di risparmio. Questo sistema audio include due trasmettitori, un ricevitore e una custodia di ricarica che assicura fino a 48 ore di autonomia. La cancellazione attiva del rumore a due livelli e la trasmissione stabile fino a 400 metri vi permetteranno di catturare l'audio in qualsiasi condizione, ideale per content creator e videomaker esigenti.

DJI Mic Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Mic Mini è consigliato a content creator, vlogger e filmmaker che desiderano elevare la qualità audio delle loro produzioni senza ingombrare l'attrezzatura. Con una portata wireless impressionante di 400 metri e due trasmettitori inclusi, vi permetterà di registrare interviste o dialoghi con una libertà di movimento straordinaria. La custodia di ricarica garantisce fino a 48 ore di operatività, ideale per sessioni di ripresa prolungate o per chi viaggia e non ha sempre accesso a una presa di corrente.

Offre una qualità audio professionale grazie alla cancellazione attiva del rumore a doppio livello, ideale per registrazioni chiare anche in ambienti rumorosi. La risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz garantisce un suono ricco, preciso e fedele, perfetto sia per la voce che per strumenti musicali. La portata di trasmissione arriva fino a 400 metri in campo aperto, assicurando libertà di movimento anche durante riprese dinamiche o eventi all’aperto. I trasmettitori omnidirezionali, ultra leggeri con soli 10 grammi di peso, offrono la massima comodità anche in utilizzi prolungati, senza compromettere la qualità del segnale.

A soli 127,53€ con lo sconto e il coupon ASIT03, il DJI Mic Mini rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un sistema audio wireless affidabile. La combinazione di dimensioni ridotte, lunga autonomia e prestazioni professionali lo rende l'accessorio ideale per content creator, videomaker e per chi ha bisogno di registrazioni audio impeccabili in movimento.

