Se state pensando di acquistare un’ottima smart TV per Natale, vi invitiamo a valutare l’acquisto del modello Samsung Neo QLED da 50″, in super ribasso su Comet! Lo store ha moltissimi sconti disponibili per il periodo di Holiday Season, ma tra le varie proposte abbiamo deciso di menzionarvi questo prodotto Samsung, in quanto si tratta di uno degli articoli più validi in quanto potrete portarlo a casa ad ad appena 899,00€ invece di 1.599,00€, il 43% in meno rispetto al prezzo di listino!

Questa smart TV è tra le migliori della propria fascia di prezzo e vi assicura immagini definite, colori più che realistici e un processore super efficiente in grado di ottimizzare anche le immagini in bassa risoluzione. Dunque, si tratta del prodotto perfetto per passare le feste a vedere film e serie di Natale con i propri cari, nella migliore qualità possibile! Essendo particolarmente vicini al 25 dicembre, il nostro consiglio è di portare a termine il vostro acquisto prima possibile, fintato che il Samsung Neo QLED è disponibile a questo prezzo.

Il modello in questione è un prodotto con caratteristiche ottime, grazie al processore Neo Quantum 4K che sfrutta il deep learning per ottimizzare le condizioni di visualizzazione, frame dopo frame. In più, essendo provvisto del 4K Upscaling, il dispositivo è in grado di innalzare lo standard di riproduzione per ogni contenuto che deciderete di guardare, assicurandovi una visione eccellente anche sui canali tradizionali. Altrettanto importante, il Samsung Neo QLED gode di un contrasto dell’immagine ultra-nitido grazie alla nuova tecnologia di controllo della retroilluminazione, pensato appositamente per calibrare con precisione ogni singolo Mini LED del pannello. Da menzionare anche altre 2 fantastiche feature, la Quantum HDR 32x e la Quantum Dot che, abbinate alle altre caratteristiche, assicurano immagini sempre super realistiche.

Sempre parlando del pannello, avrete la possibilità di godere dell’ottima tecnologia anti-riflesso e dell’Adaptive Picture che, in poche parole, vi propongono una visione sempre eccellente, indipendentemente dalla condizione di luce nella stanza e in base al contenuto che state riproducendo. Per quanto riguarda il comparto audio, invece, Object Tracking Sound, vi permette di percepire tutti i dettagli audio di ogni scena in perfetta armonia con il movimento degli oggetti sullo schermo e assicurandovi il massimo dell’armonia.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Comet dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, se state ancora cercando dei prodotti per amici e parenti in vista del Natale, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

