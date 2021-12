Doppio sconto su questo aspirapolvere robot! Risparmi oltre 100€!

Se siete alla ricerca di un ottimo robot aspirapolvere da regalare (o da regalarvi) a Natale, e volete un prodotto che sia sì funzionale, ma anche molto abbordabile nel prezzo, allora non potete assolutamente perdervi questa nuova proposta delle offerte di Natale di Amazon!

Sul portale, infatti, è disponibile con un doppio sconto l’ottimo Lefant M210B, un robot aspirapolvere piccolo e compatto, ma dotato di un’ottima potenza di aspirazione, oltre che delle più moderne funzioni smart, che lo rendono controllabile anche tramite Alexa e Google Assistant! Il prezzo originale sarebbe di 239,99€, ma grazie ad Amazon ed alla possibilità di utilizzare un coupon, attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, potrete acquistarlo ad appena 129,99€! Un affare!

Capace di posizionarsi con precisione nello spazio domestico, grazie al suo sistema di rilevazione dell’ambiente circostante a 360 gradi, il Lefant M210B è un robot aspirapolvere più piccolo e compatto rispetto alla media del mercato, il che lo rende capace di infilarsi anche sotto ai mobili più bassi, effettuando, quindi, una pulizia più accurata della casa, ed evitando accumuli di polvere nei luoghi più difficili da raggiungere.

Dotato di una batteria al litio da 1800 mAh, Lefant M210B è progettato per durare nel tempo, ed è in grado, con una sola ricarica, di effettuare fino a 100 minuti di pulizie ininterrotte, senza mai abbassare la potenza e la qualità delle sue performance. Potendo contare su di un motore dalla potenza di 2000Pa, e su di un sistema a doppia spazzola capace di catturare la polvere anche dagli angoli, o in prossimità di bordi e zoccolature, Lefant M210B ha un’alta efficienza, e può addirittura lavare i pavimenti, grazie ad un pratico accessorio con panno in microfibra (lavabile) incluso nella confezione.

Controllabile in remoto grazie all’apposita app Lefant Life, Lefant M210B è compatibile con Alexa e Google Assistan, e può quindi essere programmato a piacere, così che la vostra casa sia sempre pulita e perfetta, anche in quelle giornate in cui sarete quasi sempre fuori per lavoro, o per le imminente festività natalizie.

Lefant M210B, in sostanza, è un ottimo prodotto! Garantito da un brand che, come vi abbiamo spesso raccontato, è tra i nomi più interessanti del mercato, anche al netto di un nome che non è ancora blasonato come quello della concorrenza. Un prodotto affidabile e funzionale che, a meno di 130 euro, rappresenta certamente uno dei migliori affari della giornata!

